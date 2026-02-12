La carrera por la diversidad de Xàtiva cumple la mayoría de edad

La carrera por la diversidad que cada año organiza la asociación Aspromivise cumplirá la mayoría de edad este año, al llegar la 18ª edición de la cita. Así lo apuntan los organizadores: "Faltan prácticamente dos meses y medio para cumplir la mayoría de edad, para que las calles del casco antiguo de Xàtiva se vuelvan a llenar de corredoras y corredores. Un evento para volver a juntar a personas que buscan un mensaje que haga de Xàtiva una ciudad ejemplar, una ciudad que quiere sumar, una ciudad diferente, una ciudad diversa".

"El deporte será el vehículo impulsor con un mensaje claro: Som diversitat", prosiguen las mismas fuentes. Al igual que en las ediciones anteriores, el cartel de la 18ª edición también está a cargo del pintor setabense Joan Ramos. Un cartel arriesgado donde se pretende mostrar que la diversidad es un concepto que la sociedad siempre tiene que tener presente, juntando las piezas de una sociedad diversa se pueden conseguir situaciones que pueden hacer la sociedad indestructible", argumentan desde Aspromivise.

A su vez, apuntan que "con el lema Som Diversitat queremos volver a dar un mensaje en el que la diferencia tiene que ser una situación enriquecedora y no limitante, puesto que cualquier persona puede aportar en positivo a la sociedad independientemente de su capacidad. Aspromivise utiliza la carrera para romper barreras sociales, para educar en la diversidad, para ser una entidad donde potenciar las capacidades de las personas. Y la carrera es un buen ejemplo, todas las personas tienen cabida en ella, independientemente de su capacidad, de su edad, de su situación social... porque la diferencia es lo que nos hace ser más valiosas".

Todas las fotos de la 17ª edición de la carrera de Aspromivise en Xàtiva / Perales Iborra

"El próximo 7 de mayo Xàtiva volverá a ser una ciudad más educativa, más inclusiva, más igualitaria... y también quiere ser una ciudad diversa.". Una carrera con la nuestra es la punta del iceberg del trabajo de muchas personas, muchas asociaciones, entidades, centros educativos, colectivos... que van todas en la misma dirección, buscando una sociedad más justa. El deporte es un instrumento de educación en valores, un espacio de socialización y convivencia que haga que las personas sean más éticas, solidarias, justas y responsables; de ahí que desde hace años la población en edad escolar está presente en este acontecimiento”, prosiguen.

También comentan que "están previstos una serie de actos alrededor de este acontecimiento deportivo. Actos que a medida que se vayan a producir se irán presentando, y que tendrán un carácter promocional y de intervención sobre todo a nivel de centros educativos. Con la idea de que la carrera es un verdadero espacio de transformación social., Asrpomivise se pone en marcha para organizar uno de los actos deportivos más multitudinarios de la ciudad", apostillan.