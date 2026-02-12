El equipo inclusivo del Ontinyent CB se estrena en Oliva

El equipo inclusivo del Ontinyent Club de Bàsquet, el OCB-IN Aitex, se estrenará en la competición este fin de semana. El pasado mes de diciembre, el club ontinyentí empezaba un nuevo grupo dirigido a personas con diversidad funcional. Ahora, este próximo domingo, el equipo se trasladará al pabellón municipal de Oliva para participar en la Lliga de Bàsquet Inclusiu organizada por ADIV (Asociación Asistencia Deporte Inclusivo de València).

La cita en Oliva será la segunda jornada de la competición, puesto que la primera tuvo lugar el 11 de enero en Xàtiva, pero en esta el club ontinyentí no participó. De este modo, después de dos meses y medio desde la creación de este nuevo proyecto, los siete jugadores del OCB-IN Aitex disputarán sus primeros partidos este domingo, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

“El objetivo no es ganar, sino que todas las personas que forman parte de este equipo puedan disfrutar de una mañana de baloncesto y de compartir la experiencia de pasar una mañana con jugadoras y jugadores de otros clubes. Además, nos servirá para poner en práctica todo el que hemos trabajado en los entrenamientos”, explican desde el Ontinyent Club de Bàsquet. Desde ADIV declaran, a través de sus redes sociales, que en esta liga de baloncesto inclusivo “jugadoras y jugadores comparten pista, valores y competición real”.

Los jugadores del OCB-IN Aitex estarán acompañados de sus entrenadores, Rafa Aliaga y María López, así como otros miembros del club y familiares de los miembros del equipo. Cada miércoles, de 17.30 a 18.30 horas, el pabellón Fernando Rubio del colegio La Concepción de Ontinyent acoge los entrenamientos de este equipo. El grupo del OCB-In Aitex está abierto para toda persona con diversidad funcional que quiera divertirse jugando a baloncesto y aprendiendo este deporte y sus valores.