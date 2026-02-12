Las fuertes rachas de viento causan el cierre de caminos en Bixquert

El viento no da tregua. Las fuertes rachas eólicas que azotan la geografía valenciana durante las últimas jornadas han aumentado su fuerza durante la presente noche en las localidades de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés. Y la situación registrada durante el comienzo de la jornada de hoy sigue el mismo guion.

Así, las fuertes rachas eólicas han causado el cierre de caminos en el diseminado de Bixquert, en Xàtiva.

Mensaje de aviso sobre los caminos cortados compartido por los vecinos de Bixquert. / Levante-EMV

Desde la asociación de vecinos de Bixquert han compartido un mensaje de aviso en el que alertan del cierre de la carretera de Bolvens para salir del diseminado y del camino de la Pedrera a la altura de los cipreses del club de Tenis. "Pedimos máxima precaución y evitar circular por las zonas afectadas", comentan los vecinos.

A su vez, desde el Ayuntamiento de Xàtiva también han hecho balance de las incidencias registradas en la ciudad como consecuencia del paso de la borrasca de alto impacto Nils. Confirman que "el temporal, caracterizado por fuertes rachas de viento, ha provocado alrededor de una decena de actuaciones relacionadas principalmente con la caída de árboles y ramas, desperfectos en el mobiliario urbano y daños puntuales en elementos de la vía pública".

Una de las señales de tráfico que se han visto afectadas por la fuerza del viento en Xàtiva. / Levante-EMV

Las mismas fuentes municipales exponen que "las incidencias más relevantes han sido la caída de árboles que llegaron a cortar accesos en zonas diseminadas del término municipal, dejando temporalmente incomunicados a algunos vecinos. Gracias a la intervención coordinada de la Policía Local y del Consorcio Provincial de Bomberos, se procedió al corte y retirada de los árboles, restableciendo la circulación durante la madrugada".

"Asimismo, se registraron caídas de ramas que ocasionaron daños materiales en un vehículo estacionado, así como el desplazamiento o rotura de varias señales de tráfico, vallas de protección y elementos metálicos en solares. También se actuó ante la presencia de cascotes en la vía pública y la caída de una motocicleta a causa del viento, evitando riesgos mayores", comentan desde el consistorio.

A su vez, las mismas fuentes municipales apuntan que "en todos los casos, las patrullas de la Policía Local aseguraron las zonas afectadas, retiraron o balizaron los elementos peligrosos y comunicaron las incidencias a las Brigadas Municipales para su reparación o reposición. Las brigadas han continuado esta mañana con las labores de revisión y adecuación de los puntos afectados para garantizar la seguridad".

Desde el Ayuntamiento también destacan "la rapidez en la respuesta y la coordinación de los servicios de emergencia, que han permitido minimizar los daños y restablecer la normalidad en pocas horas. No se han registrado daños personales".

"El consistorio agradece la colaboración ciudadana y recuerda la importancia de comunicar cualquier incidencia a través de los canales oficiales en situaciones de alerta meteorológica", apostillan.

A la izquierda, un pino de grandes dimensiones impide el paso por un camino en Bixquert. A la derecha, daño registrado en un coche aparcado en la vía pública. / Levante-EMV

Xàtiva, como otras localidades de la comarca de la Costera, está hoy bajo una alerta amarilla por vientos que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El viento está causando daños en edificios de la capital de la Costera en las últimas semanas. De hecho, el Ayuntamiento se ha visto obligado a requerir a los propietarios de un hotel en desuso para reparen un muro que ha caído sobre la acera.