La Generalitat levanta la cuarentena en 32 granjas por la enfermedad aviar de la Vall d'Albaida

La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Generalitat ha notificado la retirada de las medidas de protección sanitaria que desde finales de diciembre afectaban a 32 granjas avícolas de la Vall d'Albaida y la Safor como consecuencia de los cuatro primeros focos detectados de la Enfermedad de Newcastle en Llutxent.

La resolución establece este jueves 12 de febrero como fecha a partir de la cual las citadas explotaciones podrán volver a operar sin las restricciones preventivas impuestas, que incluían la limitación de movimientos y el refuerzo de controles para impedir que el virus se propagara. 11 de ellas están ubicadas en la localidad de Barx, 2 en Benicolet, 2 en Benigànim, 3 en Quatretonda, 12 en Pinet y 2 en Terrateig.

Las otras 14 granjas avícolas que se encontraban dentro del perímetro de seguridad de 10 kilómetros del quinto foco de la enfermedad de Newcastle que se notificó más recientemente, el 19 de enero, tendrán que permanecer aún dos semanas más bajo las medidas de cuarentena estipuladas. La resolución de la Conselleria de Agricultura determina que en estas explotaciones -emplazadas en Agres (2), Benigànim (1), Castelló de Rugat (1), Beniatjar (4), Alfarrasí (1), Guadasséquies (2), l'Olleria (1) y Ontinyent (1)- las restricciones sanitarias se retirarán a partir del próximo 27 de febrero.

Cabe recordar que, tras 18 días sin nuevos casos, a finales de enero se declaró el primer brote del virus fuera de la localidad de Llutxent, concretamente en un granja de 75.000 pollos del Palomar. Esta circunstancia obligó a establecer nuevas medidas de protección.

La última resolución firmada por la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Ángels Ramon-Llin, precisa que, a la vista de la evolución epidemiológica favorable registrada en la zona afectada, y una vez constatado que no se han detectado nuevos focos de la enfermedad durante el período establecido en la normativa vigente, se considera que han desaparecido las circunstancias que motivaron la adopción de las medidas de protección en relación con la Enfermedad de Newcastle en el perímetro afectado por los primeros cuatro casos notificados en Llutxent, una vez transcurridos 30 días desde la finalización de la limpieza y desinfección del área.

No obstante, el escrito hace hincapié en que la repoblación de las explotaciones ganaderas "debe realizarse con garantías sanitarias suficientes", de acuerdo con las normativas comunitarias.

Por otra parte, también se va a proceder al levantamiento de las restricciones en las siete granjas cuya población de pollos fue sacrificada al ser confirmadas como foco o consideradas como tales a efectos epidemiológicos, mediante la correspondiente acta emitida por el Servicio Veterinario Oficial (SVO) de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) competente. Las actuaciones de limpieza y desinfección, en el caso de estar aún pendientes de realización de forma satisfactoria en estas explotaciones, así como las fechas de entradas de animales, deben ser comunicadas al SVO competente, que retirará la restricción de entrada en caso de considerar que se cumplen las medidas sanitarias correspondientes.

Luz verde a las repoblaciones

Todas las repoblaciones en las granjas afectadas se condicionarán al cumplimiento de unos requisitos. Por un lado, la explotación ganadera debe disponer de una encuesta de bioseguridad favorable a criterio del servicio veterinario oficial. Por otro, las aves que se introduzcan en la explotación deben haber iniciado la pauta vacunal a la Enfermedad de Newcastle pertinente y comprometerse a su cumplimiento, así como a realizar controles de inmunidad. El titular de explotación debe comunicar al Servicio Veterinario Oficial la pauta vacunal de las aves en producción y el calendario previsto de entrada.

El levantamiento de estas medidas estará supeditado al mantenimiento de las condiciones epidemiológicas actuales, siendo automáticamente anuladas si se tiene constancia de sospecha de Enfermedad de Newcastle.

La resolución de la conselleria termina recalcando que los servicios veterinarios oficiales supervisarán y controlarán el cumplimiento de las medidas, levantando las actas correspondiente.

Colombia impone restricciones a las importaciones

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura también actualizó el lunes el listado de incidencias provocadas en las exportaciones ganaderas a raíz de la reaparición de la Enfermedad de Newcastle por primera vez desde 2022 en España, que ha perdido el estatus de país libre de este virus ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, con sus consiguientes repercusiones en materia de exportación, al verse afectadas las condiciones que han de ser acreditadas en los diversos certificados sanitarios de exportación.

Esta misma semana, Colombia ha suspendido de manera temporal el ingreso de aves vivas y otros productos aviares procedentes de España, como medida preventiva frente al riesgo de introducción de la enfermedad de Newcastle al país. La decisión fue oficializada mediante una Resolución del 27 de enero de 2026 y responde a los brotes detectados en explotaciones comerciales de pollos de engorde en la Vall d'Albaida.

El evento sanitario fue notificado el pasado 26 de diciembre de 2025 ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, Omsa, lo que activó los protocolos de vigilancia y control por tratarse de una enfermedad altamente contagiosa que afecta a las aves de corral.

Colombia, que se autodeclaró país libre de Newcastle desde 2022, busca así preservar su estatus sanitario y evitar impactos severos sobre la industria avícola nacional. La resolución suspende la emisión de Documentos Zoosanitarios de Importación, DZI, para aves vivas, material genético, productos y subproductos de riesgo susceptibles de transmitir el virus. Esto incluye, entre otros, pollitos de un día, huevos para incubar y aves adultas destinadas a reproducción o producción.

Durante la vigencia de la medida sí se permitirá el ingreso de algunos productos aviares siempre que cumplan con los procesos de inactivación del virus establecidos por la Omsa, como derivados de huevo, carnes tratadas térmicamente y plumas sometidas a procedimientos sanitarios específicos.

Aunque no tiene afección en la salud humana, la enfermedad de Newcastle se propaga rápidamente y puede generar altas tasas de mortalidad en las aves, además de restricciones comerciales y pérdidas económicas significativas para el sector.

Por ello, en este país la suspensión se mantendrá hasta que el brote sea declarado oficialmente cerrado por la Omsa y se cumplan las disposiciones supranacionales de la Comunidad Andina.

Noticias relacionadas

Otros seis países imponen restricciones o condiciones adicionales a la importación de productos avícolas de España. Junto con Cuba, Japón, México y Rusa, como ya informó este diario hace un mes, se han sumado al listado Arabia Saudí y Ucrania. El primer país permite la importación de huevos para incubar y pollitos españoles "siempre que provengan de reproductoras libres de las enfermedades y que cumplan todos los requisitos zoosanitarios acordados entre ambos países", mientras que el segundo ha suspendido las importaciones de huevos para incubación, aves de corral y sus productos derivados, con la excepción de aquellos que hayan sido sometidos a un procesamiento mediante un método que garantice la destrucción dela gente causante de la enfermedad especificada.