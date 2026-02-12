Un hundimiento en las vías tren es la causa de las molestias con la red de saneamiento a la entrada de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva trabaja de la mano de Adif para reparar el colector de la avenida País Valencià, obstruido como consecuencia de un desprendimiento en la infraestructura ferroviaria. El origen de la avería se ha localizado en el hundimiento de la vía, lo que provocó que el colector quedara taponado por el balasto del ferrocarril.

Esta situación ha generado una problemática importante para el vecindario desde finales de diciembre, especialmente por los olores y las molestias derivadas del mal funcionamiento del sistema de saneamiento. Fuentes municipales señalan que el ayuntamiento ha estado "desde el primer momento trabajando activamente para dar respuesta a esta incidencia", aplicando medidas puntuales como la extracción mediante bombeo, con el objetivo de reducir los efectos inmediatos del bloqueo.

No obstante, para la solución definitiva de la incidencia es imprescindible la colaboración de Adif, puesto que los terrenos y la infraestructura afectada son de titularidad de esta compañía estatal.

La actuación proyectada presenta una elevada complejidad técnica, dado que requiere trabajar en un entorno ferroviario en servicio. Por este motivo, las actuaciones deben programarse en horario nocturno y ejecutarse de manera secuencial por fases, garantizando en todo momento la continuidad del servicio ferroviario y la estabilidad de la infraestructura. Asimismo, la planificación de los trabajos exige un periodo previo de análisis estructural, coordinación interadministrativa y definición de procedimientos específicos de seguridad, con el fin de cumplir estrictamente los protocolos exigidos para operaciones en dominio ferroviario y asegurar la integridad tanto de los equipos técnicos como de la propia línea.

Tanto el consistorio como Adif coinciden en la "importancia de dar una respuesta eficaz a una problemática que afecta directamente a la calidad de vida de la ciudadanía" y manifiestan el "compromiso de ambas partes con el bienestar del vecindario y la mejora de las infraestructuras públicas".