Lluna, Coco o Rocky: así se llaman las mascotas de Ontinyent

No es una moda pasajera, sino una certeza que asienta un cambio en los hábitos sociales. El aumento de la presencia de las mascotas en la geografía valenciana -y en el resto del Estado- se puede comprobar solamente con salir a la calle o visitar un parque. Parejas, familias o personas solas recorren las calles de ciudades y pueblos con sus compañeros peludos.

Los datos oficiales así lo confirman. En Ontinyent, por ejemplo, las estadísticas del Registro Supramunicipal de Identificación de Animales (Rivia) atestiguan hay 12.303 mascotas registradas, dato al que hay que sumar aquellas que esquivan los censos oficiales. Teniendo en cuenta que en el municipio vivían 37.415 habitantes al cierre del ejercicio 2025 según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las estadísticas avalan que hay una mascota cada tres personas de media.

Los datos del Rivia también permiten clasificar cuales son los nombres más utilizados en la actualidad. Destaca por encima del resto Luna (215 casos) y su traducción al valenciano Lluna (207 animales). Por encima de las 200 mascotas también se encuentra el nombre de Kira, con 203 ejemplares. Otros apelativos que destacan son Coco (162), Nala (142), Noa (135), Linda (134), Rocky (122), Thor (117), Lola (117), Dana (105), Estrella (102) y Chispa (100).

Así, junto a nombres que se pueden denominar como «clásicos» también se puede notar la influencia de la cultura más actual. Están presentes alias procedentes del imaginario cultural, como las series o películas de la factoría Disney. O sagas cinematográficas que han traspasado fronteras, como Star Wars. Así, nombres de personajes del ya clásico largometraje «El Rey León» como Simba, Nala o Mufasa son ampliamente escogidos. Leia o Luke -de las películas de la Guerra de las Galaxias- también están ampliamente representados.

Comida, mitología

Otros tipos de apelativos que destacan son los relacionados con tipos de comida o dulces, como Canela o Trufa, por ejemplo. O las denominaciones relacionadas con las mitologías nórdica y griega, con mascotas que responden al nombre de Loki, Odín, Zeus o Hera. También destacan los nombres que describen colores -como Blanca o Rubia- y de elementos naturales -como Sol o Rayo-.

Los apelativos orientales o exóticos -Sakura, por ejemplo- o los decelebridades -Messi, Elvis- también están presentes entre las opciones que escogen los vecinos deOntinyent a la hora de llamar a sus mascotas. La variedad es muy amplia y va mucho más allá de las típicas elecciones de hace años.

La tendencia no es exclusiva de la capital de la Vall d’Albaida. Los datos oficiales avalan que en toda España el número de mascotas supera ampliamente los 10 millones de ejemplares y desde hace años es superior al de los niños. Cada vez hay más empresas especializadas en productos para los compañeros peludos y el número de clínicas veterinarias también ha ido en aumento.