Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquileres ValènciaCines YelmoTeatro EscalanteMercadonaObras CV-35Aemet ValenciaMigrante PaiportaNino BravoRenfe despido
instagramlinkedin

Masters Ballet viaje a Hong Kong para participar en los actos conmemorativos del Año Nuevo Chino

La compañía de Ontinyent participará también este mes de febrero en los Carnavales de Cádiz, de Niza y de Menton

La experiencia internacional seguirá con la participación en el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahréin en abril; y otras actuación en Bélgica

Bailarinas de Masters Ballet en una expedición internacional.

Bailarinas de Masters Ballet en una expedición internacional. / Masters Ballet

Lluis Cebriá

Ontinyent

Durante el mes de febrero, Masters Ballet vive uno de los momentos más intensos y emocionantes de su trayectoria, con una agenda repleta de actuaciones nacionales e internacionales que sitúan a la compañía en algunos de los eventos culturales más relevantes del panorama actual. Este jueves parte la primera expedición del mes: 22 bailarines viajan a Hong Kong, donde permanecerán hasta el domingo 22, participando en los actos conmemorativos del Año Nuevo Chino. Aunque Masters Ballet ha actuado en tres ocasiones anteriores en Macao, este año supone un salto muy significativo, al haber sido seleccionado para formar parte de los eventos oficiales en Hong Kong con el espectáculo DRAK, una producción que continúa abriendo puertas en escenarios internacionales, señalan desde la compañía de Ontinyent.

Integrantes de Masters Ballet en una actuación en Macao.

Integrantes de Masters Ballet en una actuación en Macao. / Masters Ballet

El viernes 13, la actividad se multiplica. Por un lado, 70 bailarines viajarán a Cádiz para participar en los Carnavales de la ciudad, donde el domingo 15 Masters Ballet ha sido designado como espectáculo de apertura del Gran Desfile, presentando las producciones Mare Nostrum y Gaviotas. Esta expedición está concebida como una experiencia de convivencia artística y humana, incluyendo durante el sábado una visita cultural a la ciudad de Sevilla, fomentando el intercambio, el aprendizaje y la cohesión del grupo.

Ese mismo viernes, 22 bailarines iniciarán viaje hacia Niza, donde permanecerán hasta el jueves 19, participando tanto en los Carnavales de Niza como en los de Menton, con los espectáculos Ángeles–Drak y Jirafas. En estas ciudades, Masters Ballet es ya una compañía ampliamente reconocida, gracias a numerosas intervenciones anteriores que siempre han dejado una huella especial. El viernes 20, una nueva expedición, formada por 18 bailarines, viajará directamente a Menton para presentar el espectáculo Pavos Reales, ampliando así la presencia de la compañía en uno de los circuitos carnavalescos más importantes de Europa.

Bailarinas de Masters Ballet en un viaje internacional de la compañía.

Bailarinas de Masters Ballet en un viaje internacional de la compañía. / Masters Ballet

Febrero se convierte así en un mes cargado de emociones, nuevos destinos y experiencias inolvidables. Y los retos internacionales no terminan aquí: en abril está prevista la participación de Masters Ballet en el Gran Premio de Fórmula 1 de Baréin, "un hito nunca imaginado", y en mayo la compañía volverá a salir al extranjero con una nueva participación en Bélgica, de la que se ofrecerán más detalles próximamente.

Noticias relacionadas

Desde Masters Ballet "queremos poner en valor este tipo de viajes y actuaciones, en los que nuestros bailarines tienen la oportunidad de vivir experiencias profundamente enriquecedoras, compartiendo nuestro arte y nuestro trabajo con públicos de todo el mundo". La dirección de Masters Ballet destaca la importancia de este tipo de experiencias, que "permiten a los bailarines crecer artística y personalmente, compartir su trabajo en distintos países y llevar el nombre de Ontinyent a escenarios internacionales". "Nos sentimos tremendamente agradecidos por la acogida recibida en cada lugar, y seguimos caminando con ilusión y compromiso, convencidos de que la danza es un lenguaje universal capaz de unir culturas y emociones".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
  2. La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
  3. Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
  4. Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
  5. Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos
  6. Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València
  7. La empresa Gespa, dirigida por la exmujer del alcalde de Paterna, vigilará fraudes laborales con detectives
  8. Una saguntina logra que un hotel de Menorca le devuelva 700 euros tras denunciar deficiencias

Masters Ballet viaje a Hong Kong para participar en los actos conmemorativos del Año Nuevo Chino

El PP de Xàtiva denuncia el "gasto de 50.000 euros" para la fundación Raimon y el Ayuntamiento habla de "falsedades"

El PP de Xàtiva denuncia el "gasto de 50.000 euros" para la fundación Raimon y el Ayuntamiento habla de "falsedades"

El viento sopla con fuerza en la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal: hasta 130 km/h en la Font de la Figuera

El viento sopla con fuerza en la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal: hasta 130 km/h en la Font de la Figuera

El equipo inclusivo del Ontinyent CB se estrena en Oliva

Les fortes ratxes de vent causen el tancament de camins a Bixquert

Les fortes ratxes de vent causen el tancament de camins a Bixquert

Las fuertes rachas de viento causan el cierre de caminos en Bixquert

Las fuertes rachas de viento causan el cierre de caminos en Bixquert

Lluna, Coco o Rocky: así se llaman las mascotas de Ontinyent

Lluna, Coco o Rocky: así se llaman las mascotas de Ontinyent

Oh! benvinguts, passeu, passeu

Tracking Pixel Contents