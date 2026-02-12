Masters Ballet viaje a Hong Kong para participar en los actos conmemorativos del Año Nuevo Chino

Durante el mes de febrero, Masters Ballet vive uno de los momentos más intensos y emocionantes de su trayectoria, con una agenda repleta de actuaciones nacionales e internacionales que sitúan a la compañía en algunos de los eventos culturales más relevantes del panorama actual. Este jueves parte la primera expedición del mes: 22 bailarines viajan a Hong Kong, donde permanecerán hasta el domingo 22, participando en los actos conmemorativos del Año Nuevo Chino. Aunque Masters Ballet ha actuado en tres ocasiones anteriores en Macao, este año supone un salto muy significativo, al haber sido seleccionado para formar parte de los eventos oficiales en Hong Kong con el espectáculo DRAK, una producción que continúa abriendo puertas en escenarios internacionales, señalan desde la compañía de Ontinyent.

Integrantes de Masters Ballet en una actuación en Macao. / Masters Ballet

El viernes 13, la actividad se multiplica. Por un lado, 70 bailarines viajarán a Cádiz para participar en los Carnavales de la ciudad, donde el domingo 15 Masters Ballet ha sido designado como espectáculo de apertura del Gran Desfile, presentando las producciones Mare Nostrum y Gaviotas. Esta expedición está concebida como una experiencia de convivencia artística y humana, incluyendo durante el sábado una visita cultural a la ciudad de Sevilla, fomentando el intercambio, el aprendizaje y la cohesión del grupo.

Ese mismo viernes, 22 bailarines iniciarán viaje hacia Niza, donde permanecerán hasta el jueves 19, participando tanto en los Carnavales de Niza como en los de Menton, con los espectáculos Ángeles–Drak y Jirafas. En estas ciudades, Masters Ballet es ya una compañía ampliamente reconocida, gracias a numerosas intervenciones anteriores que siempre han dejado una huella especial. El viernes 20, una nueva expedición, formada por 18 bailarines, viajará directamente a Menton para presentar el espectáculo Pavos Reales, ampliando así la presencia de la compañía en uno de los circuitos carnavalescos más importantes de Europa.

Bailarinas de Masters Ballet en un viaje internacional de la compañía. / Masters Ballet

Febrero se convierte así en un mes cargado de emociones, nuevos destinos y experiencias inolvidables. Y los retos internacionales no terminan aquí: en abril está prevista la participación de Masters Ballet en el Gran Premio de Fórmula 1 de Baréin, "un hito nunca imaginado", y en mayo la compañía volverá a salir al extranjero con una nueva participación en Bélgica, de la que se ofrecerán más detalles próximamente.

Desde Masters Ballet "queremos poner en valor este tipo de viajes y actuaciones, en los que nuestros bailarines tienen la oportunidad de vivir experiencias profundamente enriquecedoras, compartiendo nuestro arte y nuestro trabajo con públicos de todo el mundo". La dirección de Masters Ballet destaca la importancia de este tipo de experiencias, que "permiten a los bailarines crecer artística y personalmente, compartir su trabajo en distintos países y llevar el nombre de Ontinyent a escenarios internacionales". "Nos sentimos tremendamente agradecidos por la acogida recibida en cada lugar, y seguimos caminando con ilusión y compromiso, convencidos de que la danza es un lenguaje universal capaz de unir culturas y emociones".