Ontinyent inicia la colocación de las nuevas barandillas antivandálicas en el Pou Clar

El Ayuntamiento de Ontinyent ha iniciado el proceso de sustitución de las barandillas del paraje natural municipal del Pou Clar con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas usuarias y ordenar este espacio. La actuación contempla la retirada de las actuales barandillas de madera y su sustitución por nuevas estructuras de materiales más resistentes en el recorrido. La intervención alcanza aproximadamente 200 metros lineales de barandilla, en un trazado comprendido desde las escaleras de conexión con el aparcamiento situado en el cruce entre la CV-81 y la CV-655 hasta las escaleras de conexión con el Pou dels Cavalls. Se trata de un recorrido con irregularidades, lo que obliga a adaptar las nuevas estructuras a la orografía del terreno.

Según se recoge en el proyecto de la actuación, las anteriores barandillas de madera han sufrido en los últimos años varios daños y desperfectos. Por eso, el ayuntamiento ha apostado por la instalación de barandillas fabricadas en acero corten, un material utilizado habitualmente en instalaciones al aire libre por su resistencia y durabilidad. Las nuevas estructuras, de carácter antivandálico, serán fijadas mediante procedimientos químicos que reforzarán su estabilidad y minimizarán los daños derivados del uso o posibles actos incívicos.

La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, ha explicado que se trata de “una actuación destinada a mejorar el espacio urbano y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de las personas usuarias”. En este sentido, ha destacado que “no se trata de colocar una barandilla recta, sino de adaptarla al recorrido del lugar, que presenta un trazado complejo”. La empresa Jormar Sanchis Revert SL es la encargada de llevar a cabo la instalación, después de haber sido seleccionada entre cinco empresas licitadoras. El presupuesto aproximado de la actuación es de 85.000 euros.

Sobre la apuesta por el acero corten, Gandia señala que “hemos elegido un material que soporte el uso y el desgaste, para que las barandillas no se deterioren con facilidad y podamos mantener este espacio seguro durante más tiempo”. Además, el diseño uniforme contribuirá a ofrecer una imagen más ordenada del conjunto, integrando la infraestructura en el entorno natural y urbano del Pou Clar.