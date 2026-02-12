Ontinyent Medieval volverá a llenar el centro histórico con más de 100 puestos de venta, música y artesanía

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado la programación del Ontinyent Medieval 2026, el mercado impulsado por la concejalía de Fira, Festes i Tradicions para complementar la programación del Mig Any Fester de Moros i Cristians, y que este año se celebrará del 20 al 22 de febrero en el centro histórico de la ciudad.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado la consolidación de esta propuesta abierta a toda la ciudadanía dentro de los actos del Mig Any. El primer edil ha felicitado la regidora de Fira, Festes i Tradicions, Àngels Muñoz, por el trabajo realizado y ha remarcado la colaboración estrecha con la Societat de Festers, recordando que el mercado medieval "ha permitido abrir esta celebración a toda la ciudad y también a las personas que nos visitan”.

En este sentido, Rodríguez ha defendido que el mercado se trasladó fuera de la Setmana Gran para aligerarla de actos y reforzar el Mig Any con una propuesta atractiva para público festero y no festero. “Lo que hemos hecho a lo largo de los años es aumentar el número de paradas, de actuaciones y de atractivos para consolidar un fin de semana que no solo es de los festeros y festeras, sino de toda Ontinyent y de la gente de la comarca que quiera acompañarnos”, ha afirmado.

Por su parte, Àngels Muñoz, ha detallado la programación y ha recalcado que en esta edición se superarán los 100 puestos de venta de artesanía, alimentación y otros productos. La distribución del mercado mantendrá la estructura de años anteriores, con la zona gastronómica en la plaza Mayor, puntos de venta en la plaza de Baix y el Regall, y espacios expositivos y de exhibición repartidos por la Vila.

La apertura tendrá lugar el viernes 20 de febrero a las 18 horas, mientras que el acto inaugural empezará a las 19.30 horas con el acompañamiento al pregonero, Daniel Aguilera, desde la plaza Mayor hasta la plaza de Baix y la Societat de Festers donde pronunciará el pregón a las 20 horas. La inauguración contará con la participación del grupo Vadecant, que interpretará un canto de albades valencianas a las puertas del ayuntamiento, dedicadas al pregonero y al mismo mercado medieval. “Es un momento muy especial que aporta una seña de identidad propia a nuestro mercado”, ha destacado la regidora.

Tiro con arco y actuaciones

Durante todo el fin de semana habrá pasacalles y actuaciones a cargo de la Colla, el Regall y el grupo Menestrils de música antigua, así como la participación del Grup de Danses de Ontinyent y la Colla de xirimiters y tabaleters El Regall en el pasacalle inaugural. Los puntos de venta estarán abiertos el sábado y domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:30 a 22:00 horas, mientras que la zona de alimentación permanecerá abierta de manera ininterrumpida a mediodía y por la noche. El domingo, el mercado se mantendrá abierto de 10:30 a 22:00 horas. Además, durante los tres días, la calle Trinidad acogerá el estand del Club de Tiro con Arco, donde las personas asistentes podrán conocer y practicar este deporte.

Noticias relacionadas

La regidora ha querido agradecer la implicación de todas las entidades participantes, la colaboración de la Societat Festers y el trabajo del personal municipal que hará posible una nueva edición de Ontinyent Medieval, a tiempo que ha invitado la ciudadanía de Ontinyent y de la Vall d'Albaida a disfrutar de toda la programación prevista.