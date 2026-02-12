Piden retirar el cartel que empaña la fachada gótica del BIC del Palau d'Alarcó de Xàtiva

Cualquier pequeña reforma en el perímetro del centro histórico de Xàtiva debe someterse a unos estrictos criterios estéticos para mantener una armonía encaminada a preservar los valores característicos de este entorno protegido. Pero hay veces que las actuaciones de las propias administraciones públicas suscitan dudas en los círculos de defensa del patrimonio local.

El poste informativo instalado junto a la puerta de acceso del Palau d'Alarcó para señalar la sede del nuevo Tribunal de Instancia de Xàtiva -creado con arreglo a la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia- es uno de estos casos.

El elemento se ha colocado ocultando una parte de la portada protegida de sillares con escudo heráldico de un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el Palau d'Alarcó, y en el entorno de otros dos BIC, a pocos metros de la fuente real gótica de la plaza de la Trinitat y dentro del conjunto histórico artístico de la ciudad de Xàtiva. Además, en el cartel metálico que sostiene el poste, muy visible, se superpone el logotipo de la Generalitat -y escudo de la Comunitat Valenciana- sobre un fondo de color azul marino que desentona con el entorno.

A tenor de estas circunstancias, un vecino de Xàtiva ha presentado tres escritos por registro de entrada electrónico ante el Ministerio de Justicia, la Conselleria de Justicia y el ayuntamiento para pedir explicaciones sobre esta instalación impropia.

Informe de Patrimonio

Por un lado, a través de la instancia se solicita a estas administraciones que se investigue "si para la instalación de dicho cartel se ha requerido informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Educación y Cultura de la Generalitat", invocando lo establecido en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano. En caso de existir dicho informe, si obra en su expediente, el ciudadano solicita que se le remita una copia del mismo.

Por otro lado, el escrito pide a la "administración competente" que modifique la ubicación del "cartelón", teniendo en cuenta que, "de acuerdo con la legislación patrimonial vigente, la colocación de rótulos, carteles y elementos impropios en la fachada de los monumentos no debe menoscabar o impedir su adecuada apreciación o contemplación".

Noticias relacionadas

El Palau d'Alarcó fue declarado Bien de Interés Cultural BIC en 1982. Otro aspecto que se ha cuestionado de las recientes obras de remozado que se están llevando a cabo en la fachada de la sede judicial son los colores utilizados en el repintado. Surge la pregunta de si son acordes con la carta de tonos para el conjunto histórico-artístico de Xàtiva que elaboró la Universitat Politècnica de València.