El PP de Chella condena "los actos contra la bandera española" y las amenazas a la hija del alcalde
Esther Martínez asegura que "los símbolos nacionales deben ser respetados y no se debe permitir que sean ultrajados”
El Partido Popular de Chella ha manifestado su "condena" a los hechos protagonizados por la hija del alcalde y dos jóvenes más durante la fiesta de San Fumat del pasado sábado, cuando quemaron una bandera española mientras cantaban el himno regional y lo compartieron en redes sociales. “El PP condena cualquier acto que atente contra la bandera Nacional y contra España, venga de donde venga”, ha asegurado la portavoz popular, Esther Martínez.
Según ha defendido Martínez, “los símbolos nacionales deben ser respetados, son la identidad del pueblo y no se debe permitir que sean ultrajados ni objeto de burla y maltrato”.
Asimismo, el Partido Popular de Chella también ha condenado “firmemente” las amenazas personales que está recibiendo la hija del alcalde: “Cada acto, con sus consecuencias, debe ser juzgado donde corresponda, no en redes sociales”, ha esgrimido Martínez, al tiempo que ha destacado la actitud de la hija del alcalde tras la polémica: “Nos consta el arrepentimiento de la joven por el acto cometido, considerado un error por su parte”.
Como informó Levante-EMV este miércoles, esta ha tenido que cerrar sus cuentas sociales tras el linchamiento y hostigamiento sufrido por cuentas de ultraderecha. Incluso se han difundido sus datos personales. En las redes siguen figurando numerosos insultos y vejaciones contra la joven. Su padre ha anunciado que está estudiando acciones legales.
