El PP de Xàtiva denuncia el "gasto de 50.000 euros" para la fundación Raimon y el Ayuntamiento habla de "falsedades"

Nueva pugna entre el Partido Popular de Xàtiva y el equipo de gobierno del Ayuntamiento sobre la fundación Raimon. La situación no es nueva.

Así, desde el PP exponen que han tenido acceso "a los datos oficiales del propio Ayuntamiento que revelan que el gobierno municipal lleva gastados la friolera de unos 50.000€ (43.511,77€ a falta de cuantificar el coste de uno de los expedientes) de dinero público entre los años 2021 y 2025 en el proyecto Raimon y el CRAC, mientras la ciudad sufre abandono de servicios básicos, deterioro de infraestructuras y pérdida de subvenciones".

"Así se recoge en un informe del Departamento de Archivo Municipal, que detalla gastos asumidos directamente por el Ayuntamiento en catálogos, asesorías, digitalización de archivos, proyectos museográficos, exposiciones, páginas web y software de contabilidad, todos ellos vinculados a la Fundació Raimon i Annalisa", prosiguen los populares.

El portavoz, Marcos Sanchis, ha señalado que “este informe confirma que el proyecto Raimon no es gratuito para Xàtiva, pues ya supone un coste directo para todos los vecinos, mientras el Ayuntamiento es incapaz de atender lo más básico”. Y comentan que "según el documento oficial, el gasto se ha mantenido de forma continuada durante varios ejercicios, alcanzando su punto más elevado en 2023, con más de 16.700 euros destinados principalmente a asesorías, comisariados de exposiciones, edición de catálogos y trabajos vinculados a la puesta en marcha del CRAC". “Estamos hablando de dinero público gastado en imagen, estructura administrativa y propaganda cultural, mientras se abandonan barrios, se deterioran instalaciones municipales y se suben impuestos a las familias”, ha añadido Sanchis.

Desde el PP alertan de que "este gasto demuestra que el proyecto Raimon ya genera costes estructurales antes incluso de estar plenamente en funcionamiento, con partidas recurrentes asumidas por el Ayuntamiento año tras año".

Y consideran "inadmisible que el gobierno municipal priorice este tipo de gastos mientras se suben impuestos y tasas, se pierden subvenciones autonómicas y europeas y se abandonan infraestructuras y servicios municipales. Falta inversión en limpieza, seguridad y mantenimiento urbano".

“El problema de Xàtiva no es la falta de recursos, sino un alcalde que ha perdido el contacto con la realidad y que antepone sus proyectos ideológicos a las necesidades reales de los vecinos”, ha concluido Marcos Sanchis.

Contestación del equipo de gobierno

El Ayuntamiento de Xàtiva ha respondido a las declaraciones del portavoz del Partido Popular sobre la Fundación Raimon i Annalisa, unas afirmaciones que considera “ridículas, desinformadas y profundamente exageradas”. Desde el consistorio aclaran que "el convenio suscrito con la Fundación Raimon i Annalisa supone una cantidad absolutamente asumible y muy por debajo de cualquier otra partida ordinaria del presupuesto municipal". “El Ayuntamiento gasta más en cualquier otra línea presupuestaria anual que en este convenio, que además permite conservar y proyectar internacionalmente un legado cultural único”, han señalado fuentes municipales.

"En cuanto a las cifras que el PP pretende presentar como un coste oculto, el gobierno municipal recuerda que se trata de gastos propios de cualquier programación cultural municipal: procesos de digitalización de documentos que son propiedad del Ayuntamiento, asesoramientos técnicos especializados, organización de exposiciones, edición de catálogos o desarrollo de proyectos museográficos", comentan. “Es exactamente lo que haría cualquier ayuntamiento responsable que quiere conservar, estudiar y difundir su patrimonio cultural”, han explicado.

"Además, el legado de Raimon —hijo predilecto de Xàtiva y figura clave de la cultura contemporánea— no ha costado ni un céntimo al Ayuntamiento. La ciudad ha recibido un fondo documental, artístico y simbólico de un valor incalculable, que está siendo trabajado con rigor profesional para garantizar su conservación y accesibilidad pública", argumentan. “Poner en cuestión que Xàtiva preserve y difunda el legado de uno de sus referentes universales es de una mezquindad absoluta”, han afirmado desde el consistorio.

El Ayuntamiento considera "especialmente grave que el PP intente presentar como gasto superfluo el hecho de digitalizar archivos municipales u organizar exposiciones culturales". “Si el PP considera que invertir en patrimonio, cultura y proyección de ciudad es propaganda, tiene un problema serio con el propio concepto de política cultural”, han señalado.

Además, el gobierno municipal lamenta que "el PP utilice informes técnicos municipales y el contenido de las comisiones informativas —espacios de trabajo institucional y de transparencia— para elaborar notas de prensa descabelladas e incendiarias con el único objetivo de confundir y desinformar a la población". “Los informes están para aportar rigor y datos objetivos, no para ser manipulados con fines partidistas ni convertidos en titulares alarmistas”, han remarcado.

Desde el gobierno municipal también "se ha lamentado que la oposición vuelva a utilizar argumentos exagerados para generar una polémica artificial". “Al PP le ciega el sectarismo y una animadversión evidente hacia el hijo predilecto de la ciudad. En lugar de alegrarse porque Xàtiva custodie y proyecte el legado de Raimon, prefieren intentar ensuciarlo con cifras descontextualizadas”, han indicado.

En este sentido, el consistorio recuerda que "todas las actuaciones vinculadas al proyecto se han realizado con transparencia, con informes técnicos y dentro de la planificación cultural municipal". “No hay ningún gasto extraordinario, ni ninguna estructura paralela, ni ninguna desviación presupuestaria. Hay trabajo cultural, rigor profesional y orgullo de ciudad”, han remarcado.

Finalmente, el Ayuntamiento ha señalado que "esta nueva polémica confirma lo que ya es una constante: la actitud del PP ante cualquier iniciativa de recuperación patrimonial vinculada al entorno de Santa Clara". “El PP tiene un problema con Santa Clara. Se esfuerza sistemáticamente en entorpecer cualquier proyecto que suponga recuperar este espacio para la promoción cultural, económica y turística del casco antiguo”, han denunciado.

Para el gobierno municipal, "la recuperación patrimonial y la dinamización cultural no son ningún capricho ideológico, sino una apuesta estratégica para revitalizar el centro histórico, atraer visitantes, generar actividad económica y reforzar la identidad colectiva". “La cultura no es un gasto: es una inversión en futuro. Y el legado de Raimon es un orgullo compartido que Xàtiva no piensa desaprovechar por mucho que algunos prefieran la confrontación estéril”, han concluido.