Vecinos de Ontinyent vuelven a denunciar los olores pestilentes en la Senda Cinc Germans

Cuando parecía que el problema de los olores pestilentes procedentes de la depuradora de la antigua fábrica de Colortex de Ontinyent estaba ya solucionado, los vecinos del entorno de la Senda Cinc Germans han vuelto a denunciar las molestias provocadas por el fuerte hedor, que, según aseguran, "se suceden desde hace aproximadamente quince días".

En 2025, una nueva empresa especializada en el tratamiento y valorización de residuos industriales (Recioil, SA) asumió la gestión de las instalaciones (antes orientadas a la industria textil) y desplegó una serie de mejoras para minimizar impactos negativos y poner fin a la problemática de los malos olores. Las fuentes consultadas entre los residentes confirman que la situación se normalizó y durante unos cuatro meses pudieron respirar tranquilos, pese a la intensa actividad registrada en este tiempo en la depuradora.

Sin embargo, las quejas han vuelto a aflorar. El punto de inflexión coincide con la sucesión de diferentes temporales que han dejado fuertes rachas de viento. "Así no podemos vivir ni dormir. Es exagerado. En el ambiente hay un olor a mierda que se cuela dentro de casa, se mete en la nariz y te llega a los pulmones", resume Mari Carmen Coll, residente en la zona de la Senda Cinc Germans.

Desde la empresa Recioil niegan que los malos olores emitidos sean persistentes y los limitan a dos días puntuales en los que se han registrado sendas incidencias. La semana pasada, según indican desde la compañía, las obras ejecutadas en el nuevo IES l'Estació cotaron un cable y dejaron sin suministro a la depuradora, que se quedó fuera de funcionamiento "durante unas horas" y "pudo haber causado algún olor".

Por otra parte, este miércoles falló una de las soplantes de la depuradora, pero según recalcan desde Recioil ya se ha reparado y el problema está solucionado. "Estamos hablando de incidencias de unas horas en dos días puntuales", remarcan en la empresa, que recuerdan que en la zona "hay más depuradoras" y que el viento puede haber contribuido a amplificar el hedor.

Recioil defiende que ha instalado un sistema remoto para reforzar el control de los parámetros de vertido en las instalaciones, a requerimiento del ayuntamiento, para evitar molestias a los vecinos. "Se están controlando los vertidos y parámetros van a la perfección arreglo a lo que marca la normativa", inciden las mismas fuentes. "Siempre hemos intentado mejorar para que los vecinos tengan la sensación de que estamos para mejorar las cosas. Todo se ajusta todo a normativa", recalca Irene Pau.

El consistorio pide cita con el Seprona

Los vecinos han contactado con la regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, que se ha comprometido a revisar el caso y a reunirse con ella pronto. Desde el área de Medio Ambiente del ayuntamiento recalcan que han hablado con los vecinos y han solicitado una reunión urgente con el Seprona de la Guardia Civil, a la que también asistirán los residentes.

Coll mantiene que a la depuradora han estado llegando en los últimos meses "muchas más cubas" que antes. El tráfico de camiones y los vertidos parecen haberse intensificado, desde la óptica de los vecinos. "Han hecho mejoras y hemos estado tranquilos unos meses: si nos quejamos ahora es porque así no podemos vivir", insiste.

Esta representante vecinal cuenta que, como su marido está enfermo, instaló un sensor en casa que avisa a sus moradores en caso de percibir una excesiva concentración de gas en el ambiente, para recomendar que se ventile el domicilio."La alarma se ha disparado esta última semana. El detector te pide que abras la ventana, pero si lo hago es peor, porque el olor es insoportable", expone a Levante-EMV.

Con anterioridad, la depuradora estaba gestionada por la mercantil textil de tintes y acabados Bleachont, que en 2015 adquirió el negocio de Colortex y que a finales de 2024 cesó su actividad tras declararse en concurso de acreedores. Hace justo un año, se anunció la solución a la problemática con la llegada de la nueva empresa Recioil a las instalaciones.