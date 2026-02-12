El viento sopla con fuerza en la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal: hasta 130 km/h en la Font de la Figuera

Es un escenario climatológico que persiste desde hace días. El viento sopla con fuerte debido a una sucesión de borrascas que ha dejado su impronta en diferentes municipios. Los datos no engañan: las rachas han alcanzado los 130 kilómetros en la Font de la Figuera, los 121 en Ontinyent y los 113 en l'Olleria.

Así lo certifican los registros de las estaciones meteorológicas pertenecientes a la red de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet). El viento también ha soplado con fuerza en Bicorp (con picos de hasta 107 km/h) o Quesa (103 km/h).

Velocidad del viento registrado en las estaciones de Avamet. / Levante-EMV

A su vez, desde el Consorci de Bombers apuntan que durante la noche y madrugada los efectivos del Consorci de Bombers han actuado en 25 servicios relacionados con el viento. "Se acumulan un total de 90 entre las 08 h de la mañana de ayer y las 08 h de la mañana de hoy".

"En cuanto a la nueva jornada, esta mañana (desde las 08:00 h) ya se han movilizado a seis servicios nuevos. Todos en la misma tipología de servicios que en las últimas horas: ramas, placas, carteles, farolas, elementos de fachada, etc.

Las mismas fuentes han confirmado actuaciones por retirada de árboles en las localidades de Torrent, Ontinyent, Almussafes y Xàtiva. También se han retirado elementos presentes en fachadas de edificios en Gandia y Alboraya.

Cierre de parques

La situación ha causado que se mantenga para hoy el cierre de espacios públicos, como parques y jardines, ante el aviso naranja por fuerte vientos que se podrían registrar en muchas localidades de la Vall d'Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés.

Aviso por le cierre de parques y espacios públicos decretado en Ontinyent. / Levante-EMV

Parte de incidencias

La situación causó que ayer se registraran diversas incidencias en la localidad de Ontinyent. Así, los bomberos tuvieron que retirar al mediodía una persiana de una vivienda en el camí d'Agullent. También se registró la caída de una rama de grandes dimensiones en la calzada cerca del centro cívico del Llombo, que fue retirada. Efectivos de la Policía Local retiraron por la tarde unos perfiles de hierro que presentaban peligro en una casa deshabitada. Y de nuevo una dotación del parque de bomberos se movilizó hasta la calle Salvador Tormo para recolocar un protector de una farola de seis metros de altura que se vio afectado por las fuertes rachas de viento.

A su vez, en el Llombo se recolocó un vallado de una obra pasadas las ocho y media del mediodía. Algo que también ocurrió en otras zonas de la ciudad, como en el carre de les Flassades. El viento también afectó a varias señales ubicadas en la vía pública, que tuvieron ser aseguradas, retiradas o recolocadas. Y pasadas las cinco de la mañana se ha retirado una rama de grandes dimensiones que ocupaba casi todo el ancho de la calzada cerca de la estación de tren.

Sin recogida de basura

La alerta por viento ha causado que no hubiera servicio mancomunado de recogida de basura durante la jornada de ayer en la Vall d'Albaida. Así lo han confirmado desde el Ayuntamiento de Montaverner en redes sociales: "La Mancomunitat informa que anoche no se pudo proceder a la recogida de basura habitual en los municipios de la Vall d'Albaida. A causa de la situación de aviso naranja por fuertes vientos, con ráfagas que superaron los 90 km/h, se activó el protocolo de seguridad correspondiente. Siguiendo estas directrices y con el fin de garantizar la integridad física de los trabajadores, el personal no pudo salir a realizar sus funciones. Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar y coordinaremos la recuperación del servicio tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permiten".

Noticias relacionadas

En Xàtiva, por ejemplo, también se han registrado diversas incidencias y el cierre de caminos en Bixquert.