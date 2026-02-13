"Hace 24 años que tengo mi segunda residencia en Bixquert y nunca me habían robado"

Es una situación que se ha venido repitiendo durante los últimos meses. Los vecinos del diseminado de Bixquert en Xàtiva han denunciado los continuos robos que se registran en la zona. De hecho, el pasado 4 de febrero se supo que la Junta de Seguridad de Xàtiva había acordado reforzar la presencia policial en el término municipal. Incluso, el alcalde Roger Cerdà trasladó la preocupación del Ayuntamiento sobre lo que ocurre en la urbanización de la capital de la Costera.

Sin embargo, los robos no cesan. Esta semana se ha registrado un nuevo incidente en una vivienda del diseminado. Así lo ha confirmado a Levante-EMV la dueña del inmueble, aunque prefiere mantener el anonimato: "Tuvo que ocurrir el miércoles, ya que mi marido fue el jueves y se encontró con lo que había pasada. Es nuestra residencia de verano, la tenemos desde hace 24 años y nunca nos habían robado".

"Normalmente, mi mirado trabaja, pero tenía libre el jueves y se acercó. Nosotros vamos en verano, sobre todo, pero los vecinos de arriba sí están todo el año", prosigue la afectada. Consultada por el 'modus operandi' seguido por los "cacos", apunta a que entraron por una ventana: "Quitaron la reja y la dejaron en el suelo. No sé si la sacaron con un gato o picaron con una herramienta. Accedieron al interior de la vivienda por la ventana, ya que la puerta no está forzada".

En la vivienda no hay cámaras de seguridad y los dueños se encontraron todo el interior revuelto: "No disponemos de sistema de seguridad, nunca nos había hecho falta. Lo que hicieron fue revolver en todos los cajones. Eso sí, lo sacaron todo, pero no rompieron nada. Incluso, los cuadros estaban descolgados, ya que seguramente buscaban una caja fuerte o de seguridad que no tenemos. Si buscaban oro o dinero en efectivo aquí no lo encontraron", expusieron.

"Lo peor es la sensación de inseguridad. Creo que es algo ya bastante alarmante. Hay grupos de vecinos que ya patrullan de noche, que están vigilando por ellos mismos. No lo tengo confirmado, pero hay un vecino que dice que oyó una moto que pasó varias veces. Al final, hablamos de caminos secundarios que recorremos nosotros y hasta reconocemos el ruido de nuestros coches", expuso la damnificada.

Preguntada por el botín obtenido por los ladrones, confirmó que fue escaso: "Creo que se llevaron dos cascos de moto y una cartera que se había dejado mi hijo con dinero que le había sobrado de Inglaterra. No se llevaron nada más importante o cuantioso". "La Guardia Civil vino enseguida, nada más llamar mi marido. Vieron que la reja por la que habían entrado e incluso vino la científica para sacar huellas, ya que nos dijeron que esta semana se había registrado otro robo", apostilló.