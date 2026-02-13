Apuntarse al optimismo

Siete puntos parecen muchos, cuatro muchos menos. Es una reflexión que me ha hecho Lucho, uno de los capitanes del CD Olímpic. Después de haber sumado un único punto de los nueve últimos disputados, viendo al Eldense B a esos siete puntos, sería lógico apuntarse al pesimismo. Se apunta a ese pesimismo el comentario de que se jugará el último partido de liga en Elda dándole pocas opciones a los de Xàtiva de ganar y, por lo tanto, de jugar la Promoción de Ascenso a la Tercera RFEF, objetivo marcado y deseado. El pesimista cree que hay que llegar a ese último partido con cuatro puntos más que el rival.

Pero Lucho me hizo ver de diferente manera los números: hay que llegar a ese último partido a tres puntos del Eldense B si sigue siendo tercero. El Olímpic, simplemente, iniciará antes que el rival la Promoción. Y siete no son cuatro.

Así que esa diferente manera de ver las cosas me ha hecho apuntarme al optimismo: quedan diez partidos, treinta puntos en juego, el Olímpic ha remontado ya esta temporada, en temporadas anteriores, el club quiere, la plantilla quiere, Rueda lo desea, y también los aficionados. Por cierto, Lucho también me transmitió que, puestos a vivir partidos emocionantes, de los que crean afición, no nos olvidemos de “La Nostra Copa”. Él mismo me dijo que nunca ha jugado unas semifinales, ni él ni otros tantos. Es otro objetivo.

Una liga sin ilusión es muy aburrida y en La Murta hace frío. Mejor lo contrario: pensar que es posible y que se pueden lograr objetivos. Primer objetivo: derrotar este domingo a l’Olleria.