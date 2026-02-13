El Atzeneta visita al Recambios Colón en la tarde del domingo
El Ontinyent 1931 cerrará la jornada con su visita al Suñer Picó para medirse al Alzira
Ricardo Mateu
Jornada de incertidumbre. La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, durante la mañana del viernes, adoptó la decisión de aplazar todos los partidos previstos para el sábado ante la alerta naranja por fuertes rachas de viento. La jornada del domingo sigue en pie, a la espera de cómo evolucione el temporal.
Si todo sigue según el guion establecido, el Atzeneta visitará el domingo a las 16 horas el Estadio Mundial 82 para medirse al Recambios Colón. El duelo estará dirigido por Ignacio Sánchez-Ferragut Calvet, asistido en las bandas por Jorge Ferrer Grau y Adrián Gutiérrez Esteve. El Atzeneta viene confirmando en las últimas semanas un cambio de tendencia. Los engranajes del equipo empiezan a funcionar, en parte gracias a los refuerzos que han llegado en las últimas fechas. En la última jornada el equipo superó con nota el examen ante el Torrellano, equipo de la zona alta de la clasificación, ganando por la mínima (1-0).
El conjunto taronja sigue buscando la forma de mejorar y esta misma semana ha confirmado la llegada al equipo de Rubén Saiz, procedente del Elche Ilicitano. Se trata de un jugador de 23 años que ocupa la posición de extremo. Los de Luis Navarro, una vez consolidado el trabajo defensivo, buscan reforzar la parcela ofensiva e incrementar el acierto de cara al gol. Para esta jornada el Atzeneta tiene la baja del central Antoni por acumulación de tarjetas amarillas.
Visitan al Recambios Colón de Jero López, un equipo que esta temporada regresaba al fútbol nacional y que no lo ha hecho de la mejor manera. El conjunto ocupa puestos de descenso desde que empezó la competición. Se han reforzado en las últimas semanas, pero no consiguen dar con la tecla. Con mucho aún por delante, al equipo de Jero López le urge sumar de tres para tener un mínimo de esperanza en la salvación. En el partido de la primera vuelta, disputado en el Regit, la victoria fue taronja (2-1).
La jornada la cerrará el Ontinyent 1931 en su visita al Alzira a partir de las 17 horas. La contienda estará dirigida por Samuel Elías Pérez Sánchez, asistido por El Houcine Jaad Bahoum y Juan Francisco Valdivia Catena. El Ontinyent 1931 volvió a la senda de la victoria el último fin de semana ante el Jove Español (1-0). Afrontan el partido en una semana que no ha sido fácil. Han tenido que cambiar, en alguna ocasión, de campo para entrenar, por la alerta naranja, desplazándose a Atzeneta d’Albaida. Además, visitan el Suñer Picó, un campo de césped natural al que están poco acostumbrados. Pero es un rival que trae buenos recuerdos para los blanc-i-negres. Los golearon en el Clariano (4-0), pero más allá de la cantidad de goles el encuentro supuso un cambio de dinámica para los de Roberto Bas.
El Alzira, un histórico del fútbol valenciano, llegó esta temporada a Tercera Federación tras descender de Segunda Federación. Hasta tres entrenadores han pasado por el conjunto blaugrana sin encontrar la forma de salir del pozo de la clasificación. Durante las últimas semanas también se han producido numerosos cambios en la plantilla con el objetivo de abandonar los puestos de descenso. Partido en el que los de la Ribera necesitan con urgencia sumar de tres y alejarse del peligro, mientras que los de la Vall d’Albaida buscarán acercarse al playoff.
