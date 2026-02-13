Los bomberos retiran placas metálicas y otros elementos de edificios en desuso afectados por el viento en Xàtiva

Una nueva jornada de fuertes rachas de viento dejó ayer un reguero de incidencias en Xàtiva. Así, los bomberos tuvieron que retirar planchas metálicas y otros elementos de edificios en desuso por el peligro que representaban. Desde el Consorci de Bombers de València confirman la realización de hasta 140 servicios por las fuertes rachas de viento durante la jornada de ayer en toda la provincia.

La presencia de este tipo de inmuebles sin el mantenimiento adecuado en grandes y pequeñas ciudades representa un peligro para los residentes de casas vecinas y para los viandantes. Y en jornadas donde el viento sopla con fuerza se podría registrar una desgracia si no se actúa con precaución. Recientemente, los vecinos de la asociación de Casc Antic Digne i Viu han alertado de un intento de ocupación en una casa en ruinas de la calle Sant Pere, que fue frenado.

Los fuertes vientos asociados a la borrasca Nils siguen afectando al término municipal de la capital de la Costera y las predicciones apuntan a que la situación seguirá igual -o incluso podría empeorar- durante el fin de semana. Ayer, jueves 12 de febrero, se registraron diversas incidencias.

Desde el Ayuntamiento confirman que "los servicios municipales, coordinados desde la Policía Local y en colaboración con Bomberos, Brigadas Municipales, Parques y Jardines y empresas concesionarias, han intervenido en distintas situaciones relacionadas con daños en inmuebles, caída de árboles y ramas, desprendimientos de materiales de fachadas y cubiertas, así como afecciones al mobiliario urbano y a elementos provisionales de obra".

Las misas fuentes municipales detallan que "entre las actuaciones más relevantes se encuentran la caída y desplazamiento de vallas metálicas en solares y obras, que han tenido que ser recolocadas y aseguradas para evitar riesgos a peatones y vehículos". También se han registrado desprendimientos de chapas en cubiertas de edificios en desuso, que han requerido la activación del Consorcio Provincial de Bomberos para su retirada urgente ante el peligro de caída a la vía pública

Los fuertes vientos han provocado igualmente la caída de árboles y ramas de grandes dimensiones, lo que ha obligado a cortar de forma puntual algunos caminos y a señalizar diversas zonas hasta su retirada por parte de las brigadas de Parques y Jardines. "En determinados casos, se ha actuado de manera preventiva ante el riesgo inminente de caída", apuntan desde el Ayuntamiento.

En cuanto a los inmuebles, comentan que "se han producido desprendimientos puntuales de fachadas y elementos de protección, así como la caída o desanclaje de lonas informativas y cartelería comercial con riesgo de desprendimiento. En todas las situaciones, la Policía Local ha procedido a balizar y asegurar las áreas afectadas, trasladando los correspondientes avisos al departamento de Urbanismo para la tramitación de las actuaciones pertinentes con las personas propietarias".

"Asimismo, se han registrado incidencias en el alumbrado público, con la caída de una farola, y en el mobiliario urbano, con contenedores desplazados por la fuerza del viento y elementos de señalización con riesgo de caída. Las empresas responsables han sido notificadas para su reposición o retirada con la mayor celeridad posible", exponen.

Desde el Ayuntamiento se destaca que, "pese al volumen de incidencias atendidas durante estas dos jornadas, no se han producido daños personales, gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia y a la colaboración ciudadana".

El consistorio mantiene activados los dispositivos de seguimiento ante la persistencia de la situación meteorológica adversa y "recomienda a la población extremar la precaución, evitar transitar por zonas arboladas o próximas a edificios en mal estado, y comunicar cualquier incidencia a través de los canales habituales de emergencia".

Continúan las restricciones

El Ayuntamiento de Xàtiva ha informado en sus perfiles oficiales en redes sociales que "con motivo del alerta naranja por fuertes rachas de viento prevista para el día de hoy, continúan cerrados durante este viernes 13 de febrero los parques infantiles y jardínes públicos, las instalaciones deportivas al aire libre, las pistas deportivas urbanas y el skate park".