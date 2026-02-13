La Costera, la Canal y la Vall registran la tasa de paro más baja desde 2009

El mercado laboral en la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida “va bien”, a tenor de los datos del Institut Valencià d’Estadística sobre los indicadores del desempleo, la ocupación y la actividad en los tres territorios. Las tres comarcas cierran el año 2025 con la tasa de paro más baja desde 2009, cuando se inició la base de datos actualizada del IVE. El desempleo se sitúa en el 11,20% entre la población activa (población entre 16 y 64 años) de la comarca de la Costera, en el 10,68% en la Vall d’Albaida y el 10,74% en la Canal de Navarrés. Los tres territorios han reducido en 20 puntos la mayor cifra de la tasa de paro registrada, que alcanzó el 30% en el 2º trimestre de 2013. La Costera llegó al 31,67%, la Vall al 31,02% y la Canal al 29,29%. El primer trimestre de 2009, con el que arrancó el registro, la Costera seguía siendo la comarca con mayor tasa, un 18,59%, en la Vall era del 17,81% y en la Canal del 16,50%.

La tasa de paro más próxima a la del mejor dato, producido en el cuarto trimestre de 2025, se registró un año antes, en el segundo trimestre de 2024, con un 10,85% en la Canal, un 11,40% en la Costera y un 10,71% en la Vall. El dato que cierra el pasado año es inferior a la tasa que se produjo en 2020, año de la pandemia de la covid-19, cuando a partir de la declaración del estado de alarma en marzo y la prohibición de la movilidad obligó al cierre temporal de empresas, comercios y negocios y, con ello, a la apertura de expedientes de regulación temporal de empleo. La tasa se situó en torno al 15% y 16% en la Canal, la Costera y la Vall, aunque el indicador ya bajó a final de ese 2020 al 13,76% en la Canal; 14,70% en la Costera; y 14,63% en la Vall, por las medidas de reactivación económica impulsadas.

En cuanto a los datos de actividad, la tasa ronda el 76% en los tres territorios. La Costera, con la cifra más elevada, llega al 76,73% de la población activa en el cuarto trimestre de 2025. En la Vall se sitúa en el 76,41% y en la Canal supera ligeramente el 76%. Esta última comarca lideró la tasa de actividad y ocupación entre las tres demarcaciones cuando comenzó el cómputo de los datos de los indicadores del mercado laboral en 2009. La Canal era la zona con más actividad y más empleo entre las personas en edad de trabajar.

La Canal, líder

La actividad económica en la Canal llegaba al 75,55% de la población activa al inicio de 2009 -frente al 74,87% de la Costera y el 72,58% de la Vall- y fue aumentando hasta superar el 80%, alcanzando su cota máxima en el cuarto trimestre de 2013, con una tasa del 81,71%. La comarca mantiene la “hegemonía” entre los tres territorios hasta 2014, cuando comienza el descenso al 75% y se equipara la tasa con la Costera y la Vall. A partir de ese periodo las dos comarcas más pobladas comienzan a superarla en actividad económica, aunque solo por algunas décimas.

La ocupación registra un comportamiento similar y la Canal va por delante de la Costera y la Vall en los primeros años en los que hay registros, con una tasa del 63,08% en el primer trimestre de 2009. En la Costera llega al 60,95% y en la Vall al 59,65%. En 2012 comienza el descenso de la ocupación en las tres demarcaciones y en 2013 se sitúa, por primera vez, por debajo del 50% en la Vall d’Albaida, mientras que en la Canal hay un repunte al 61% en el cuarto trimestre de ese mismo año. En 2015, los tres territorios inician un aumento paulatino hasta 2016, cuando la Costera, la Canal y la Vall cierran el año con una tasa de empleo de más del 60% de la población activa. En 2017 se incrementa al 62% y 63% y en 2018 escala hasta el 64%, una cifra que se mantiene hasta el inicio de la pandemia, cuando desciende ligeramente, aunque se recupera rápido y comienza a anotar aumentos hasta el 67% y el 68% con el finaliza 2025. La Vall registra una tasa de ocupación del 68,25% en el cuarto y último trimestre del pasado año; en la Costera es del 68,13% y en la Vall del 67,89%.