El CRA Riu d'Albaida reivindica el valor de la escuela rural con una jornada de convivencia

Benissuera se convirtió días atrás en un espacio de encuentro, sonrisas y convivencia con el encuentro organizado por el CRA Riu d’Albaida, en el cual participaron niños y niñas de Benissuera, Bellús, Guadasséquies y el Palomar (municipios a los cuales pertenece el CRA Riu d’Albaida). Una cita que fue más allá de una actividad escolar, ya que supuso una reivindicación viva de la educación rural como derecho, oportunidad y futuro de los más pequeños.

A lo largo de la mañana, las calles de Benissuera se llenaron de juegos, risas y complicidad. Los niños y niñas compartieron actividades que fomentaron la cooperación, el respeto y la igualdad, demostrando que la diversidad de pueblos enriquece y que crecer juntos fortalece. Estas experiencias reflejan la esencia de la escuela rural: grupos reducidos, atención personalizada, relaciones auténticas y una educación que sitúa en el centro a las personas. La jornada fue posible gracias a la implicación y el compromiso del profesorado del CRA: Nacho, del aulario de Bellús; Ana, de Guadasséquies; Irene, del Palomar; y Mari Carmen, de Benissuera. La organización general estuvo a cargo de Gracia, coordinadora del CRA Riu d’Albaida, cuyo trabajo hizo posible un encuentro cargado de significado y emoción.

La convivencia incluyó una comida y una sesión de cuentacuentos que puso el broche final a un día que quedará en la memoria del alumnado como una experiencia de pertenencia, amistad y aprendizaje compartido. Desde el CRA Riu d’Albaida destacan que este tipo de encuentros "no solo fortalecen los lazos entre pueblos vecinos, sino que visibilizan la importancia de mantener vivas las escuelas rurales, auténticos corazones de los municipios pequeños". Por ello, "apostar por la escolarización en el medio rural es apostar por la igualdad de oportunidades, por la cohesión social y por un futuro en el que ningún niño o niña tenga que renunciar a su educación por el lugar en el que nace".

El CRA (Colegio Rural Agrupado) es un modelo educativo que permite que la infancia de pequeños municipios pueda crecer, aprender y socializar sin tener que abandonar su entorno. Así, a través de la unión de varias escuelas rurales, se comparten recursos y proyectos educativos, garantizando una enseñanza pública de calidad, cercana y profundamente humana. Con este modelo, muchos alumnos y alumnas pueden escolarizarse en su propio pueblo, manteniendo sus raíces, su identidad y el vínculo con su comunidad.