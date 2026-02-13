El debut del CAX Orientació en la 1ª división de la LEOP tendrá que esperar tras aplazarse la prueba

El estreno del CAX Orientació de Xàtiva en la 1ª División de la Liga Española de Orientación a Pie (LEOP) se retrasa, después de suspenderse la primera prueba por las condiciones meteorológicas. La federación Fedocv anunciaba a los clubes que se cancelaba la primera prueba de la temporada de la LEOP, prevista para el fin de semana del 7 y 8 de febrero en el Pinós (Alacant). La organización se vio obligada a suspender la competición "a consecuencia de incompatibilidades medioambientales". El CAX Orientació iba a debutar en la 1ª división en esta prueba y ahora el debut tendrá que esperar a primeros de marzo, a la prueba que se desarrollará en Moratalla (Murcia).

Pese a esta suspensión, el mes de febrero depara retos para el CAX Orientació. Algunos de sus deportistas se desplazarán hasta Málaga para participar en el Campeonato de España de Orientación (CEO urbano), que se celebrará el 21 y 22 de febrero y que contará con pruebas de Relevos Mixtos y Sprint, y con la novedad del Knock-Out Sprint. El club COMA será el encargado de la organización de este acontecimiento.

Jornada Escolar

El CAX Orientació continúa con la promoción del deporte de las carreras de orientación. El sábado 28 de febrero, en el polideportivo de Les Pereres de Xàtiva, se celebrará la 3ª prueba de la Lliga Escolar Zona Nord d'Orientació. La jornada transcurrirá durante la mañana y para participar en esta actividad habrá que apuntarse antes de las 14:00 horas del jueves 26 de febrero. En esta jornada se podrán realizar varios juegos de orientación, así como las pruebas de correlí y las actividades con el mapa de distancia corta y larga. Los participantes podrán participar en la modalidad de MBT, solo tienen que llevar su bicicleta y el club de Xàtiva les dejará el portamapas. También habrá un recorrido de iniciación por adultos. Todas las actividades se desarrollarán por el interior de las instalaciones de Les Pereres. Esta liga está organizada por la FEDOCV y tiene como finalidad la promoción del deporte de Orientación y, al estar dentro de los Jocs Esportius de la Generalitat, la inscripción será gratuita para el alumnado del País Valencià de 6 a 16 años.