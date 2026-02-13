El estudio de danza Muévete se estrenará en el Campeonato del Mundo de Fit Kid

El estudio de danza Muévete, con sede en Anna, participará este año en el Campeonato del Mundo de Fit Kid en la modalidad de Danza Urbana, tras tres años consecutivos proclamándose campeones de España y logrando la clasificación para esta cita internacional.

En esta ocasión, el sueño podrá hacerse realidad gracias a que el mundial se celebrará en territorio nacional, concretamente en La Nucía (Alicante), lo que supone una oportunidad excepcional para la escuela y su alumnado. Durante los últimos años, pese a obtener la plaza, el equipo no había podido asistir debido al elevado coste económico que implica competir fuera de España y a la falta de ayudas destinadas a este tipo de disciplinas.

Su directora, Silvia Albuixech, destaca que “llevamos tres temporadas clasificándonos para el mundial, y esta vez por fin podremos vivir la experiencia. Que se celebre tan cerca es una ocasión única para nuestros bailarines, que llevan años trabajando y soñando con pisar ese escenario”.

Antes de la cita internacional, el grupo afrontará una intensa temporada con cuatro competiciones previas en las que esperan mantener el nivel de resultados que les ha caracterizado en los últimos años. La pasada temporada, el estudio cerró el curso con una destacada cosecha de premios consolidando así su trayectoria ascendente dentro del circuito competitivo.

La participación en el mundial supone no solo un reto deportivo, sino también un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el talento de un proyecto que, desde una localidad de interior, continúa abriéndose camino en competiciones de primer nivel.