Las fallas de Xàtiva vuelven a aplazar la cabalgata del Ninot

La semana pasada fue la amenaza de lluvias y esta vez ha sido la alerta naranja decretada por fuertes vientos. La Junta Local Fallera de Xàtiva ha anunciado la suspensión de la Cavalcada del Ninot programada para este sábado 14 de febrero ante la confirmación de los pronósticos adversos y el aviso emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias. De momento, aún no se ha comunicado una nueva fecha para retomar la celebración.

Es la segunda vez que las fallas aplazan el desfile, inicialmente previsto para el sábado 7 de febrero. La semana pasada, una asamblea de presidentes dividida -con un empate técnico entre las comisiones que obligó al presidente de la JLF a decantar la votación- decidió alterar el calendario oficial ante la advertencia de posibles precipitaciones. El temor a que se repitiera el escenario del año pasado, cuando un aguacero obligó a interrumpir la Cavalcada del Ninot una vez se había iniciado, pesó en la determinación y se optó por la cautela, aunque finalmente la lluvia dio una tregua.

La cabalgata del Ninot infantil se retrasó a su vez al domingo 22 de febrero por la tarde, a partir de las 16 horas.

Actos suspendidos parques cerrados

La alerta naranja por fuertes rachas de viento para mañana ha conducido a muchos ayuntamientos a cerrar parques, espacios públicos y jardines y ha provocado un aluvión de suspensión de actos, en una fecha señalada en la que coinciden actividades vinculadas a carnavales y a San Valentín. Cerdà ha vuelto a aplazar -por tercera vez- la "cremà" de su Foguera de Sant Antoni.

En Xàtiva, tanto los jardines públicos y parques infantiles como las instalaciones deportivas al aire libre, el cementerio municipal y el Castell permanecerán cerrados este 14 de febrero por precaución. La misma decisión ha adoptado el consistorio de Ontinyent.