Las familias del CEIP Beata Inés de Benigànim reclaman un educador de apoyo en Infantil: "Estamos desesperados"

Las familias del alumnado de tres años del CEIP Beata Inés de Benigànim han solicitado a la Conselleria d'Educació la asignación urgente de un educador o educadora de apoyo para el aula de Educación Infantil de 3 años, ante la "elevada presencia de necesidades educativas" dentro del grupo desde el inicio de curso.

Según exponen las madres y padres, que han recogido firmas y recabado apoyos para sustentar su petición, esta realidad fue trasladada hace unos meses a la Inspección educativa, pero hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta a sus demandas ni una solución efectiva a la problemática.

El aula está formada por 14 alumnos y alumnas, varios de ellos con necesidades específicas de apoyo educativo e incluso con dictamen oficial de necesidades educativas de apoyo intensivo (alta intensidad), emitido por el correspondiente equipo de orientación. Esta circunstancia precisa de una atención especializada y constante para garantizar la seguridad, la participación en las actividades del aula y el cumplimiento de las medidas educativas de inclusión.

Las familias advierten de que la situación actual, que se lleva arrastrando desde septiembre, "hace muy difícil atender adecuadamente a todo el grupo con una única docente", especialmente en una etapa tan temprana como es Infantil de 3 años, en la que el alumnado "necesita acompañamiento continuo. Las reclamantes sostienen que la atención individualizada que requieren varios niños y niñas "convierte en imprescindible la presencia de un profesional de apoyo en el aula".

Según explican, contar con un educador o educadora de apoyo permitiría garantizar el cumplimiento íntegro del dictamen del alumno/a con alta intensidad, asegurar un entorno seguro y accesible para todo el grupo, favorecer la inclusión y el desarrollo emocional, social y académico del alumnado con mayores necesidades y evitar situaciones de riesgo o desatención derivadas de la falta de recursos humanos.

"La dotación actual no es suficiente"

Por todo ello, las familias reclaman la dotación urgente de un educador o educadora de apoyo a jornada completa para el aula de Infantil de 3 años del centro, a tiempo que recuerdan la obligación de garantizar los apoyos recogidos en los dictámenes oficiales y de velar "por una educación inclusiva y de calidad para todo el alumnado".

En la actualidad, en el centro hay asignada una plaza y media de educador/a en la unidad de 3 años. "No es suficiente y estamos desesperadas. Solo pedimos que los niños y niñas estén todos bien atendidos. Ya ha pasado más de un trimestre de curso y seguimos igual", lamenta una madre a este diario.