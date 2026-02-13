La "historia de amor eterno" de Cerdà con su hoguera de Sant Antoni: el viento aplaza la 'cremà' por tercera vez

O está gafada o es tal el encariñamiento que le ha cogido al pueblo de Cerdà que la Foguera de Sant Antoni no parece estar dispuesta de ninguna manera a ser quemada este año.

Después de haber aplazado la "cremà" durante dos fines de semana consecutivos como consecuencia de los temporales de viento que no dan tregua y que vienen sucediéndose de forma ya cansina en el territorio, el Ayuntamiento de Cerdà quiso hacer coincidir este acto festivo tan esperado en la localidad con la celebración de San Valentín, este sábado 14 de febrero, bajo el lema "Enamorats de la nostra Foguera". .

Ni por esas. La alerta naranja decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias para la jornada de mañana -se esperan rachas huracanadas de hasta 140 km/h en la provincia de Castelló) a raíz de la borrasca Oriana ha vuelto a precipitar la suspensión del encendido de la tradicional hoguera en este municipio de menos de 400 habitantes de la Costera.

El consistorio ha anunciado este viernes la decisión con un mensaje a medio camino entre la poesía, la ironía y el estoicismo. "Nuestra historia de amor eterno con la Foguera de Sant Antoni aún no se acaba y, por los fuertes vientos, no podemos quemarla el sábado en condiciones de seguridad. Love is in the air", señala el comunicado emitido, sobre un fondo de corazones. De momento, no hay nueva fecha para la "cremà": el consistorio avanza que informará de ella en sus canales oficiales a su debido momento. Viendo que el viento no da tregua, hay quien ya ironiza con la posibilidad de dejar la pira en la plaza preparada hasta el año que viene, una vez se ha metamorfoseado ya con la decoración ambiental.

Casi un mes de espera

La cremà de la Foguera de Sant Antoni en Cerdà estaba inicialmente programada para el fin de semana del 24 de enero, pero tuvo que posponerse como consecuencia del fuerte viento.

El acto central de los festejos se trasladó al sábado 31 de enero a las 16 horas. Pero otra jornada de importantes rachas de aire a raíz de la persistencia del temporal 'Kristin' frustró de nuevo el plan a última hora, ante la obligación de seguir las recomendaciones de los cuerpos de seguridad y los expertos, debido al riesgo por incendios. En la localidad se celebraron el resto de actos, desde las paellas hasta el tardeo y el DJ nocturno, pero el fuego y el castillo de pirotecnia que lo acompaña siguen esperando su turno.