Lluís Vila y Marta Carbó se proclaman ganadores del Trail Benissoda 2026
Los corredores locales se imponen en una carrera de montaña que reunió a más de 700 personas en una edición histórica
Los atletas Lluís Vila y Marta Carbó se proclamaron ganadores del IX Trail de Benissoda 2026. Los dos corredores locales se impusieron en una cita que ha vuelto a demostrar que es mucho más que una carrera de montaña. La edición de este año, celebrada el pasado domingo 8 de febrero, ha sido "histórica", con un éxito rotundo de asistencia, con más de 700 personas entre participantes, voluntarios y visitantes, consolidando la prueba como una cita imprescindible al calendario deportivo de la Vall d'Albaida.
En el ámbito deportivo, la victoria fue para los corredores locales, con Lluís Vila, que se impuso en categoría masculina con un tiempo de 01:00:34, y Marta Carbó, ganadora en categoría femenina con un registro de 01:13:20.
El Club d'Atletisme de Benissoda, que ya llega a los 85 miembros, celebra especialmente el éxito de esta edición, marcada por la novedad del cambio de salida y llegada, que este año se han situado dentro del pueblo, en la calle de Dalt, reforzando así el vínculo entre la carrera y el casco urbano.
Desde la organización, Àlex Soler e Ivan Tormo destacaban el esfuerzo colectivo que hace posible el trail: «Pese al viento en la montaña, más de 50 voluntarios subían a la sierra para controlar los cruces, y en la subida al Castell Vell, más de 50 jóvenes animaban incansablemente a los corredores». Según señalaban, «esto es el que hace grande nuestro Trail: la parte humana y el hecho de conseguir que más del 95% del recorrido sea de montaña».
También había espacio para los senderistas, una modalidad que agotó las 150 inscripciones en solo cuatro días y que ya es una parada obligatoria para los amantes de la montaña y del senderismo, destacan desde el club organizador. Este año, los más pequeños tenían la posibilidad de dos recorridos en el Mini Trail, donde cada año participan más niñas y niños, que desde la organización se espera que pronto salten a la prueba reina.
El Trail de Benissoda cerraba así una "edición memorable", reafirmándose como una prueba con identidad propia, arraigada al territorio y con una fuerte implicación social y voluntaria, concluyen desde el Club d'Atletisme Benissoda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- El Ayuntamiento de Aielo de Malferit pagará a la familia de Nino Bravo por el pantalón extraviado en 2008
- Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
- La Generalitat Valenciana paraliza el proyecto del túnel del metro en Meliana y estudiará el soterramiento de las vías