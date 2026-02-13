El Olímpic recibe a l'Olleria en un duelo condicionado por las alertas meteorológicas

El CD Olímpic recibirá a l’Olleria CF este domingo a las 16:30 horas en La Murta, en partido de Lliga Comunitat. El encuentro llega condicionado por una semana que el entrenador del conjunto setabense, José Manuel Rueda, ha definido como “totalmente atípica” y con “un futuro un poco incierto” por la situación de alertas meteorológicas: “No sabemos si el domingo se levantarán las alertas y supongo que se tendrá que jugar”, declaró tras la sesión del jueves.

Rueda ha explicado que el equipo afronta la cita con la dificultad de haber trabajado muy poco en el campo: “Jugarse un partido sin haber hecho ni un entrenamiento durante la semana, pues a ver cómo lo llevamos”. En ese sentido, ha señalado que la falta de sesiones puede tener consecuencias imprevisibles: “Pueden pasar dos cosas. O que te salga un partido muy bien porque el fútbol es así, o que te salga un desastre”. Sobre cómo se ha intentado sostener el trabajo semanal, el técnico ha detallado que las tareas han sido limitadas y adaptadas a las circunstancias.

En el capítulo de disponibilidad, el entrenador ha confirmado una ausencia de Lucho por sanción y Kouma por lesión. Por el contrario, ha indicado dos retornos: “Recuperamos a Viti y a Santi”, aunque con reservas por la falta de entrenamientos: “Tampoco han entrenado durante la semana. Entonces tenemos la duda de que si están bien del todo o no”. Rueda también ha señalado la necesidad de controlar las amonestaciones, con varios jugadores en situación comprometida.

Rueda ha trasladado al vestuario un mensaje claro para el tramo decisivo: “Desde el martes, la primera directriz que hemos dado es que hay que afrontar los fines de semana como si fuesen totalmente finales”. Y ha concretado el enfoque para el choque ante l’Olleria: “Este domingo para nosotros tiene que ser una final”.

Pese a las circunstancias de la semana, el entrenador ha subrayado la prioridad del equipo: “Lo más importante el fin de semana es conseguir los tres puntos y seguir adelante”. Sobre la posibilidad de mantener la pelea en la clasificación, Rueda se ha remitido a lo realizado anteriormente: “En la primera vuelta hicimos algo que era muy difícil, que fueron ocho partidos seguidos con siete victorias y un empate y por qué en la segunda vuelta no se va a poder hacer”.

Eso sí, ha marcado un aspecto a corregir en la competición: “Hay que mejorar muchas cosas, sobre todo a la hora de competir”, y ha precisado qué entiende por ello: “Hay que saber competir los noventa y tantos minutos, no tener ese tipo de desconexiones”. Con un criterio añadido: “Hasta mientras que la matemática cuadre hay que seguir luchando”.

Rueda espera un equipo rival ordenado: “Tener un bloque bastante junto, cerrar líneas”, que busque “sentirse seguros sin balón” y aprovechar las recuperaciones: “En el momento que intenten robar con la calidad de Yeray y de Cambreta, por ejemplo, intentar hacer alguna acción que nos pueda hacer daño a la espalda o disparos de fuera del área”.

Noticias relacionadas

El Benigànim juega el sábado

El Benigànim recibe este sábado a las 17:30 horas al Novelda Unión CF, un equipo situado en la sexta plaza y que buscará una victoria para no despegarse de los rivales mejor posicionados en la tabla. El conjunto de la Vall d'Albaida llega al choque tras dos victorias consecutivas, la última ante l'Olleria en el derbi comarcal, unos resultados que le ha permitido escalar hasta el puesto 11 y alejarse de la zona de descenso.