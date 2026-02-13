Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Olympia Metropolitana llevará su exitosa “Escape Room" a Ontinyent

La comedia de thriller para todos los públicos llega al Teatre Echegaray avalada por más de 300.000 espectadores en Madrid y Barcelona

Un momento de la obra.

Un momento de la obra. / A.O.

Redacción Levante-EMV

Ontinyent

El Teatre Echegaray de Ontinyent acogerá el próximo viernes 20 de febrero, a las 20:00 horas, la representación de la obra “Escape Room”, una producción de Olympia Metropolitana que llega a la ciudad dentro de la programación cultural municipal. El espectáculo, con una duración de 90 minutos, está dirigido a todos los públicos y combina humor y suspenso en una propuesta escénica que llega avalada por más de 300.000 espectadores durante cuatro temporadas en Madrid y Barcelona.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha destacado que “continuamos trabajando para ofrecer a la ciudadanía de Ontinyent una programación cultural variada y de calidad, con espectáculos como este que a buen seguro va a gustar a nuestro público. ‘Escape Room’ es una representación con una trayectoria muy destacada que nos permite una vuelta más disfrutar del mejor teatro contemporáneo a un precio muy asequible y sin salir de Ontinyent”.

Entradas por 12 euros

Con texto de Joel Joan i Hèctor Claramunt, y adaptación y dirección de Xavi Mira, la obra presenta una comedia con aires de thriller que sitúa a dos parejas de amigos en una 'escape room' en el barrio del Cabanyal, donde recientemente ha aparecido el cadáver de un hombre. Lo que en principio parece un juego se transforma de manera progresiva en una experiencia límite que pondrá a prueba su amistad, sus principios y la imagen que proyectan de ellos mismos.

Noticias relacionadas

Como actores se cuenta con cuatro intérpretes destacados de la escena valenciana: Josep Manel Casany, Cristina Garcia, Xavi Mira i Lara Salvador. Las entradas ya se pueden adquirir al precio de 12 euros a través de la web de Caja Ontinyent y en la Casa de Cultura, así como en taquilla el mismo día de la representación.

TEMAS

