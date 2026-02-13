Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ontinyent mantiene el cierre de espacios públicos por las rachas de viento durante todo el fin de semana

Diversas incidencias, como daños en coches y la caída de ramas, se registraron el jueves 12 de febrero en Ontinyent, tras las fuertes rachas de viento en la zona

A la izquierda un arbol caído por el viento en Ontinyent. A la derecha, el aviso publicado por el Ayuntamiento. / Levante-EMV

José Luis G. Llagües

Ontinyent

El viento no da tregua. Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología hablan de que la situación podría incluso empeorar durante el fin de semana y las administraciones públicas se han visto obligadas a mantener todas las medidas de precaución. Así, el Ayuntamiento de Ontinyent ha confirmado que se mantienen todas las restricciones referentes a los espacios públicos en la capital de la Vall d'Albaida durante el presente fin de semana: "De acuerdo con la actualización del 112, que mantiene la alerta naranja por fuertes vientos en el interior sur de la provincia de València, hoy viernes 13 de febrero y durante todo el fin de semana, quedan cerrados los espacios deportivos, los parques y el cementerio municipal. Y como recomendación, hay que evitar parajes naturales con arbolado", exponen.

Coches con daños, ramas rotas

La situación ocasionó que durante la jornada de ayer, jueves 12 de febrero, se registraran diversas incidencias. Así, en el camí d'Albaida un chapa movida por el viento causó daños en un turismo aparcado en la vía pública. Y en la calle Pintor Segrelles se tuvo que retirar una rama rota que presentaba peligro. Y en las antiguas instalaciones de Paduana se tuvieron que retirar unas pletinas que sujetaban carteles.

La situación ha causado que para mañana se cancelen todos los partidos de fútbol programados en categorías inferiores. Y en localidades como Xàtiva, por ejemplo, se ha cancelado de nuevo la cabalgata del Ninot.

