Los padres del CEIP Lluís Vives de Ontinyent vuelven a concentrarse por la falta de una educadora

El pasado jueves 12 de febrero los padres y madres del CEIP Lluís Vives de Ontinyent volvieron a concentrarse por la falta de una educadora infantil de educación especial en el centro. La protesta contó con el respaldo de Compromís per Ontinyent, cuyos regidores denuncian "la inacción de la Consellería de Educación y el impacto que la situación está teniendo en el día a día del centro". También reclamaron "una actitud reivindicativa al gobierno municipal, puesto que el anuncio hecho por el alcalde en redes sociales continúa sin traducirse en hechos una semana después".

El regidor Nico Calabuig recordó que "el CEIP Lluís Vives de Ontinyent lleva 127 días sin una educadora infantil de educación especial. Esto es intolerable, puesto que el alumnado con necesidades educativas especiales necesita este recurso esencial para su formación en el día a día. Por eso, la comunidad educativa ha vuelto a movilizarse a las puertas del centro, reclamando soluciones. Una semana después de que el alcalde, Jorge Rodríguez, anunciara en sus redes sociales una solución por parte de la Consellería de Educación, la realidad es que la educadora todavía no ha sido adjudicada ni se ha incorporado al colegio".

El portavoz de Compromís ha apuntado que “defender Ontinyent por encima de todo es apoyar al alumnado afectado, a sus familias y a toda la comunidad educativa del CEIP Lluís Vives. Por eso, nos hemos comprometido a estar a su lado y llevar la reivindicación donde haga falta. De hecho, nuestro diputado en las Corts Valencianes, Gerard Fullana, también está exigiendo respuestas en la Generalitat a través de preguntas parlamentarias. Continuaremos insistiendo, puesto que las reivindicaciones del CEIP Lluís Vives son justas. Es la educación pública la que tiene que garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, y es el gobierno de la Generalitat del Partido Popular quien tiene la obligación de cubrir esta plaza, y también la plaza de maestra de pedagogía terapéutica que está contemplada para el centro”.

“Lo decimos claramente: necesitamos menos paseos y fotos por Ontinyent del presidente Pérez Llorca con sus socios de gobierno de Ens Uneix, y más gestión y soluciones ante la precarización de los servicios públicos que sufrimos con el gobierno de la Generalitat a manos del Partido Popular. Necesitamos menos anuncios y más hechos. Y sobre todo, los necesitamos ya, porque una educación pública de calidad no puede esperar. Desde Compromís no pararemos hasta conseguir que el CEIP Lluís Vives y todos los centros educativos públicos de Ontinyent tengan los recursos necesarios. Una ciudad y un País que de verdad trabajan por el presente y apuestan por el futuro, no pueden olvidar la educación pública como ascensor social y motor de crecimiento humano. Nosotros lo tenemos claro y lo continuaremos exigiendo”, ha concluido Calabuig.