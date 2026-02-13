Restringen la velocidad a un máximo de 80 km/h y prohíben los adelantamientos a camiones en la Font de la Figuera
La cancelación del Carnaval en la Font de la Figuera y el aplazamiento de la Cabalgata del Ninot en Xàtiva son algunas de las consecuencias de los fuertes vientos.
Las fuertes rachas de viento que han marcado las últimas jornadas podrían arreciar en las próximas horas, lo que ha obligado a las administraciones públicas a implementar medidas de precaución y restricciones. Así, desde el 112 han confirmado que la Dirección General de Tráfico ha establecido una restricción de adelantamiento para vehículos pesados y ha limitado la velocidad a máxima 80 km/h para el resto de vehículos en la Font de la Figuera.
Las fuertes rachas eólicas de los últimos días han llegado a picos de 130 kilómetros por horas en la localidad de la comarca de la Costera. Por el momento, el viento ya ha alcanzado una velocidad de 56 kilómetros por hora en localidades como Xàtiva.
La situación ha causado que se cancelen varios eventos programados para el fin de semana. Por ejemplo, en la misma Font de la Figuera se ha cancelado el Carnaval y en Xàtiva se ha aplazado de nuevo la Cabalgata del Ninot por la alerta de vientos fuertes. Y ayuntamientos como Ontinyent han decretado el cierre de parques y espacios públicos durante todo el fin de semana.
La situación ha generado durante los últimos días todo tipo de incidencias, como la caída de elementos de fachadas, placas metálicas o ramas que impiden el paso de vehículos y personas por caminos secundarios. Las administraciones públicas piden extremar las precauciones.
