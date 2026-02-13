Ughy Yozakura y Pilar Soriano, de Benissuera, consiguen el bronce en el Campionat de Bodypainting de València

Benissuera está de enhorabuena. Las artistas Ughy Yozakura y Pilar Soriano, vinculadas a esta pequeña localidad de la Vall d'Albaida, consiguieron el tercer puesto en el Campionat Internacional de Bodypainting de València, celebrado en enero, un certamen de carácter internacional que tuvo lugar en la capital valenciana y que, a través de sus ediciones, reúne a destacados profesionales del arte corporal.

Las artistas de Benissuera en el Campionat de Bodypainting en València. / Facebook Ajuntament Benissuera

El certamen premió el reconocimiento al talento, la creatividad y el esfuerzo de ambas artistas, que consiguieron ubicar la localidad de Benissuera en el mapa. Su trabajo, fruto de la pasión y la dedicación, fue valorado por el jurado hasta llegar a alcanzar el podio en una competición de alto nivel. El Ayuntamiento de Benissuera ha trasladado públicamente su felicitación a Yozakura y Soriano por el magnífico resultado conseguido, señalando el "éxito que pone en valor el talento, la creatividad y el esfuerzo, y que lleva el nombre del municipio más allá de sus fronteras". Además, el consistorio destacó el orgullo que supone para todo vecino del municipio este logro artístico, subrayando que éxitos como este refuerzan el compromiso con la cultura y el arte. Con este tercer puesto, las artistas de Benissuera no solo consolidaron su proyección en el ámbito del bodypainting, sino que también convirtieron la pequeña localidad de la Vall d'Albaida en referente de creatividad y expresión artística.