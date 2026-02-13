Ultiman el dispositivo de seguridad para "Ontinyent Medieval" y el Mig Any Fester

El Ayuntamiento de Ontinyent está ultimando el dispositivo municipal para el próximo fin de semana del “Mig Any Fester” de la Sociedad de Festeros y “Ontinyent Medieval”, el mercado medieval que organiza el Ayuntamiento. La regidora de Feria y Fiestas, Àngels Muñoz, coordinaba este viernes una reunión preparatoria en la cual también participaban los regidores Juan Pablo Úbeda (Seguridad), Sayo Gandia (Sostenibilidad y Parques y Jardines) y Jordi Vallés (Servicios Municipales), así como responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y técnicos de diferentes departamentos del Ayuntamiento.

En la reunión se abordaban aspectos como la seguridad, el montaje de la decoración; la colocación de contenedores para la basura y papeleras; el cierre de las calles; la instalación de puntos de agua o la regulación de los estacionamientos y los cortes de tráfico, entre otros aspectos. En este sentido, hay que destacar que debido al montaje del mercado quedará prohibido el estacionamiento de vehículos desde las 14:00 horas del próximo martes en la Plaza Mayor y desde las 08:00 horas del miércoles en las calles Trinidad, San Pedro, Iglesia, Plaza de Sant Roc y Plaza de Sant Pere. Igualmente, desde las 08:00 del miércoles quedará parcialmente prohibido el estacionamiento de vehículos reservado al vecindario de la Vila en el parking de San Jaime; desde las 08:00 del jueves en la Plaça de Baix; o desde las 07:00 del viernes en el parking del Regallo. Y desde la tarde del jueves hasta la noche del domingo estará instalado el mercado, quedando cortado en el tráfico todo el recinto.

En cuanto al desfile del Mig Any Fester, también comportará algunas medidas como que desde las 08:00 horas del jueves y hasta el acabado del acto, quedará prohibido el estacionamiento y desde las 10:00 la circulación de vehículos en las calles Gomis y Maians hasta la Plaza Mayor. Desde las 10:00 horas del sábado y hasta el acabado del acto, no se podrá estacionar en las calles Alcalde Paco Montés, Dos de Mayo (de la Rotonda de Moros y Cristianos al Hotel Kazar), Gomis y Maians hasta la Plazoleta Latonda; teniendo lugar el desfile desde las 17:30 por las calles antes dichas. Todos los cambios serán debidamente señalizados de manera previa.