Xàtiva lidera la subida del precio del alquiler, que marca un nuevo récord con la oferta a la baja

En ninguna otra ciudad valenciana con una población superior a 30.000 habitantes el precio del alquiler residencial ha experimentado una subida porcentualmente más elevada en el último año. Un informe del portal inmobiliario Idealista, con datos correspondientes al mes de enero de 2026, sitúa a Xàtiva a la cabeza en el crecimiento de este indicador. El coste de arrendar una vivienda en la capital de la Costera se ha incrementado un 24,1% desde enero del año pasado.

En el mismo periodo del tiempo, el precio del alquiler aumentó un 11,1% en el conjunto de la Comunitat Valenciana, la mitad de lo que lo hizo en Xàtiva. Proporcionalmente, la subida media se quedó en el 10,5% en la provincia de València y alcanzó el 8,7% en València. En Alzira, el incremento en el último año ha sido del 18,5%, mientras que en Oliva se ha quedado en el 8,3%, por el 15,5% de Burjassot, el 8,2% de Cullera, el 9,6% de Gandia, el 14% de L'Eliana, el 7,2% de Mislata, el 19,7% de Montcada, 7,4% de Paterna, el 18,3% de Catarroja, el 6% de Bétera o el 8,8% de Sagunt.

En la provincia de Alicante, solo Sant Joan (26.000 habitantes) superó a Xàtiva, con un incremento porcentual de los arrendamientos del 24,7%. En Orihuela crecieron un 14%; en Mutxamel, un 10%; en Santa Pola, un 9,3%; en Sant Vicent del Raspeig, un 3%; en Torrevieja, un 14,1%; en Alcoi, un 7,8%; en Benidorm, un 7,4% y en Alicante un 9%, por citar algunos ejemplos. En la provincia de Castelló, Vila-Real encabezó el incremento de los alquileres en el último año (un 21,8%), seguida de Burriana (un 18,2%).

En la cabecera de la Costera, arrendar una vivienda ya cuesta de media 8 euros el metro cuadrado, un nuevo máximo histórico en los registros de Idealista. El precio actual duplica al que se contabilizaba en 2012 por estas mismas fechas (4 €/m2). Es un 6,3% más que en diciembre de 2025. En enero del año pasado, el dato se situaba en 6,4 euros.

El aumento del coste de arrendar un hogar va en consonancia con la reducción de la oferta de inmuebles residenciales, cada vez más escasa en una ciudad de más de 30.000 habitantes como Xàtiva. Ayer, en el principal portal inmobiliario apenas aparecían 17 pisos anunciados (y dos de ellos son turísticos), con precios que oscilan entre los 350 euros al mes solicitados por un diminuto estudio de 25 metros cuadrados en la calle Sant Agustí y los 3.000 euros que cuesta un chalé ofertado para periodos vacacionales en la zona del Carraixet.

Por debajo figuran cuatro viviendas de entre 70 y 166 metros cuadrados en un rango de precios que va de los 900 a los 950 euros. De los 700 a los 850 euros hay otros nueve pisos en régimen de arrendamiento, mientras que de los 600 euros al mes hacia abajo solo hay tres estudios con una superficie habitable de menos de 60 metros cuadrados.

El precio de los pisos en venta sube un 17,7% en Ontinyent y un 12,7% en Xàtiva

En la vecina localidad de Ontinyent, el informe de Idealista no ofrece datos actualizados del mercado del alquiler residencial, pero sí del de compraventa. En enero de 2026, el precio de los inmuebles ofertados en régimen de adquisición en la capital de la Vall d'Albaida alcanzó los 1.042 euros el metro cuadrado, tras experimentar un ligero retroceso del 0,2% respecto al anterior mes de diciembre. Si se amplía el foco hasta enero del año pasado, sin embargo, la cifra se ha incrementado un 17,7%, en términos muy similares a la subida registrada a escala autonómica, del 17,8 %.

En Xàtiva, el precio de los pisos a la venta ha subido en menor proporción en el último año, concretamente un 12,7%, hasta alcanzar los 1.010 euros el metro cuadrado. Respecto a diciembre se ha registrado en cambio un descenso del indicador del 0,8%. El coste de la vivienda en régimen de compra aún sigue alejado del máximo histórico en la capital de la Costera, situado en 1.211 €/m2, que se contabilizó en febrero de 2011.