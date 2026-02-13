Xàtiva reconoce los servicios destacados de los cuerpos de seguridad en el Día de la Policía Local

La Casa de la Cultura de Xàtiva ha sido el escenario este viernes del acto institucional de celebración del Día de la Policía Local de Xàtiva, una jornada de reconocimiento público a la labor que desarrolla el cuerpo policial al servicio de la ciudadanía y a su contribución a la seguridad, la convivencia y la cohesión social en el municipio.

Asistentes al acto del Día de la Policía Local en Xàtiva, este viernes. / Perales Iborra

Durante el acto se han otorgado medallas, metopas y diplomas en reconocimiento a servicios destacados, trayectorias profesionales y colaboraciones con la Policía Local de Xàtiva. Han sido distinguidos con la Medalla al Mérito Policial con distintivo azul los agentes de la Policía Local de Xàtiva José Luis Morales Puertas, Héctor Catalá Segarra, Rubén Boigues Grau, Marc Miñana Alberola, Kevin Martí Clemente y José Luis Gomar Ramírez; los miembros de la Guardia Civil Alejandro Serrano Meroño, Andrés Felis Ureña y Óscar Nájera García; los miembros de la Policía Nacional Carlos Grajero Grande, Carlos Holgado Pascual, Salvador Eugenio Montero Ávila, Raúl Armada Carrión, Rafael Huerta Copoví y Jorge Oltra Calatayud, así como el miembro de la Policía Autonómica Francisco José Vila Cabrera.

Además, por acuerdo plenario del ayuntamiento se ha aprobado por unanimidad el inicio del expediente para la concesión de la Medalla con distintivo azul a los agentes de la Policía Local de Xàtiva Iván Leiva Palanca, Juan Manuel Pastor Martínez, Ángel Merelo Ferrer, Gloria Sandra Sotos Galdón y Marc Chulià. Igualmente, se han concedido medallas con distintivo blanco en reconocimiento a los 25 años de servicio público a los oficiales Francisco Martí Ureña, Juan Carlos Casanova Silvestre y Pedro Ciges Gaya, así como a los agentes José Manuel Torregrosa Climent, Germán Talón Giner y Benjamín Salom Ruso.

También se ha hecho entrega de reconocimientos con metopa y diploma a personas y colectivos de la sociedad que colaboran de manera activa con la Policía Local de Xàtiva, entre los que se encuentran Ana Bolinches, jefa del Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Xàtiva; Palmira Guerola, presidenta de la Cofradía «La Camilla»; Nerea Roses, presidenta de la Coordinadora de Clubes Deportivos; Joan Bou, presidente de la Asociación Solidaridad con África; Francisco Marchirant Català; Mateo Manuel Burgos Ordóñez; José Rafael Pedrón, coordinador de Protección Civil de Xàtiva; el Consell de la Joventut; Nieves Viudes, presidenta de la UD Pensionistas e Isabel Esparza Albert, presidenta de Aspromivise.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha expresado que «la Policía Local de Xàtiva demuestra cada día ser un cuerpo ejemplar, altamente preparado y profundamente comprometido con el servicio público, capaz de dar respuesta con eficacia, valentía y profesionalidad tanto en situaciones cotidianas de seguridad ciudadana como en intervenciones de extrema complejidad, emergencias, rescates o grandes riesgos. Su trabajo constante, a menudo discreto, pero imprescindible, garantiza la convivencia, la tranquilidad y la confianza en nuestras calles, y refleja una manera de entender la profesión basada en la proximidad, la humanidad y el compromiso firme con la protección de las personas y del conjunto de la ciudad». Cerdà ha agradecido en nombre propio, de toda la corporación municipal y de la ciudad «el trabajo, la entrega, el coraje y la profesionalidad que demostráis».

El subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, ha declarado en el acto que «hoy no solo hacemos una entrega de medallas, sino que reconocemos historias de servicio, de esfuerzo silencioso y de compromiso con la protección de los demás, incluso en las situaciones más difíciles. Este reconocimiento se extiende también a los policías locales aquí presentes y a sus familias, que comparten los sacrificios de esta profesión, porque la labor policial va más allá de la intervención: previene, orienta y construye confianza día a día con la ciudadanía. En nombre del Gobierno de España, trasladamos nuestro agradecimiento a todos los agentes que, con profesionalidad, cercanía y sentido del deber, hacen posible que nuestras ciudades sigan siendo espacios de convivencia, tranquilidad y seguridad».

Por su parte, la concejala de Seguridad Pública, Movilidad y Protección Civil, Xelo Angulo Luna, ha puesto en valor «el trabajo imprescindible que realiza la Policía Local de Xàtiva, un cuerpo formado por mujeres y hombres con una clara vocación de servicio público que trabaja las 24 horas del día para garantizar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. En un contexto marcado por retos constantes, su respuesta coordinada, profesional y humana es clave. Desde el ayuntamiento mantenemos un compromiso firme y tangible con este cuerpo, reforzando recursos humanos y materiales, mejorando los sistemas de prevención y apostando por una policía cercana, eficaz y transparente, para que la seguridad de las personas sea siempre nuestra prioridad».

Por último, el intendente jefe de la Policía Local de Xàtiva, Rafael Valor Alcaraz, ha expresado que «el reconocimiento del Ayuntamiento de Xàtiva a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad con los que compartimos una misión esencial al servicio de la ciudadanía. Reconocemos públicamente la labor ejemplar de la Policía Local de Xàtiva y la estrecha colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como el mérito de los agentes distinguidos por la Generalitat Valenciana, como muestra de nuestro agradecimiento a una vocación de servicio que va mucho más allá del uniforme y que es imprescindible para la convivencia democrática y el bienestar de nuestra ciudad».

El acto contó con una amplia representación institucional encabezada por el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà Boluda; el subdelegado del Gobierno José Rodríguez; el director general de Seguridad Pública de la Generalitat Valenciana, Erich Vanacloig; la diputada autonómica y concejala de Seguridad Pública, Xelo Angulo; la diputada autonómica Marisa Navarro; la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Carla Mercé; el jefe superior de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana, Carlos Grajero; el coronel jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, José Rafael Soler; el comisario principal y jefe provincial de la Policía Nacional en Valencia, Carlos Holgado; el capitán jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Xàtiva, Juan Martínez Castillo; el inspector jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Xàtiva; y el intendente jefe de la Policía Local de Xàtiva, Rafael Valor Alcaraz; así como representantes del gobierno local, alcaldes, concejales, mandos de diferentes cuerpos policiales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entidades sociales y públicas, familiares, compañeros y público en general.