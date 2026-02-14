Castelló de Rugat vuelve a licitar el centro de día tras dos intentos fallidos

La construcción del centro de día de mayores dependientes de Castelló de Rugat se topa con otra piedra en el camino. La segunda licitación ha quedado desierta y el ayuntamiento, tras modificar el proyecto, ya ha sacado un nuevo concurso con el fin de no acumular más retrasos a la ansiada infraestructura. La obra llegó a adjudicarse en el primer proceso licitador, pero el ayuntamiento tuvo que resolver el contrato con la empresa, que no llegó a iniciar los trabajos, ante el incremento del precio propuesto por la mercantil.

Figuración del futuro centro de día de Castelló de Rugat / Levante-EMV

El recurso asistencial es una larga aspiración de Castelló de Rugat, que reclama desde hace años la construcción del centro de día, que daría servicio no solo a la localidad, sino a otras poblaciones pequeñas vecinas y al conjunto de la comarca de la Vall d’Albaida. La materialización del centro comenzó a ver la luz en octubre de 2022 cuando la Diputació de València anunció la inversión para este centro de día y otros en la provincia, como el de la Llosa de Ranes, cuyas obras han comenzado recientemente. La corporación provincial financiaba la ejecución de cada proyecto con 2 millones de euros.

Castelló de Rugat licitó la obra, que fue adjudicada en octubre de 2024 a una empresa por un presupuesto de 1.711.086 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La mercantil que iba a asumir la obra tuvo problemas tras la dana y pidió al ayuntamiento un aplazamiento, que el consistorio fijó en dos meses. Con algo de retraso, la adjudicataria presentó un proyecto modificado con un presupuesto al alza que incrementaba en un millón el importe adjudicado, según explica la alcaldesa de Castelló de Rugat, Vicenta Boscà. La primera edil ha señalado que “la empresa pidió una modificación”, con un sobrecoste de 1 millón de euros, “una cantidad a la que el ayuntamiento no puede hacer frente”, afirma. Tras la falta de acuerdo, el consistorio resolvió el contrato en septiembre pasado y lanzó una nueva licitación, que ha quedado finalmente desierta al no concurrir ningún licitador. Una resolución “desierta” que se hacía efectiva en enero. El ayuntamiento no ha dejado pasar el tiempo y ya ha lanzado otro contrato para adjudicar la obra. El proyecto ha sido modificado antes de emitir el concurso. Una modificación que no afecta al edificio y a las plazas de usuarios previstas, que se mantienen en 50 plazas, y que se centra en el jardín trasero del centro, donde inicialmente se proyectaba una gran zona ajardinada, que ahora ha sido reducida en superficie. “Inmediatamente que se declaró desierta la licitación ya hemos lanzado la otra, esta semana”, afirma la alcaldesa, que apunta que tras dos procesos desiertos, el consistorio podría recurrir a una adjudicación negociada con empresas invitadas a ejecutar la obra. Boscà también explica que la subvención de la Diputació se concedió con el requerimiento de ejecutar la obra en un plazo de 36 meses y que el consistorio ha acordado con la corporación provincial "una ampliación del plazo".

La alcaldesa de Castelló de Rugat pone de manifiesto la “necesidad” del centro de día. “Es un servicio esencial para Castelló de Rugat, un pueblo con 2.300 habitantes, pero que da servicio a pueblos próximos más pequeños que también necesitan este servicio, así como toda la comarca de la Vall d’Albaida”. Además, Vicenta Boscà declara que «es un reto personal para mí que Castelló de Rugat tenga centro de día». Boscà expone que la infraestructura “comenzó a plantearse durante el gobierno de Vicent Moreno, con el que fui regidora. Es una infraestructura largamente demandada”, insistía. El socialista Vicent Moreno fue alcalde entre 1983 y 2007.

El centro de día de mayores dependientes de Castelló de Rugat tendrá capacidad para atender a 50 personas. La infraestructura se construirá en una parcela de la calle Jaume I, una zona situada en un sector recientemente urbanizado y de expansión urbanística, ubicado junto a otros servicios como el instituto y el polideportivo municipal. Está situada, además, en un punto estratégico de la localidad, próximo a las carreteras de entrada y salida de la población, en un punto privilegiado de accesibilidad. El proyecto prevé la construcción de un centro de una sola planta con dos volúmenes edificados y conectados entre sí. Uno de los volúmenes acogerá la zona administrativa, sala polivalente y sala de estar, entre otros; y el otro edificio, más grande albergará el área de atención especializada a las personas usuarias del centro de día, con sala de actividades, comedor, cocina, espacios de almacenamiento y para el personal del centro.