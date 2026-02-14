Doce años en el castillo de Xàtiva

Corría el año 2014 cuando se produjo la primera visita del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural al castillo de Xàtiva, para comprobar el lamentable estado de abandono y falta de inversión de este destacado monumento, una de las fortalezas históricas más impresionantes de la Península Ibérica, propiedad de la Generalitat Valenciana desde finales del siglo XX, y cuyo uso y disfrute está cedido al Ayuntamiento de Xàtiva a través de un convenio. Doce años han pasado y el estado del castillo no sólo no ha mejorado, sino que ha ido a peor, lo que ha ido constatando esta conocida asociación valenciana defensora del patrimonio en sus periódicas visitas -la última hace unos días- al conjunto amurallado, y que ha plasmado en reportajes y escritos de denuncia a las diferentes administraciones competentes, pronunciándose incluso el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana mediante tres recomendaciones sistemáticamente incumplidas. Apenas una actuación de reconstrucción de la torre de l’Esperó y unas mínimas obras de emergencia en lienzos de las murallas, sin atacar todos los tramos entre torres, en los que permanecen rellenos de bloques de hormigón y arbustos leñosos sin retirar, dice bien poco del interés, en una década, de la administración autonómica por, tal vez junto a los de Morella, Peñíscola y Sagunto -de titularidad de otras administraciones-, uno de los castillos referentes de la antigua Corona de Aragón y de los más extensos de las tierras valencianas. Es difícil encontrar una comunidad autónoma en España que tenga un castillo propio como el de Xàtiva en esta situación de abandono ¿para qué lo adquirió entonces? ¿para tenerlo olvidado? Y sorprende que su ciudad histórica lo use, cobrando una entrada a los 90.000 visitantes que anuncia que recibe al año y recaudando por la concesión de un restaurante, el acceso en tren turístico o las entradas a festivales, sin repercutir, enteramente, el dinero obtenido en la mejora del monumento.

La imagen, nada más acceder, junto a la taquilla, de un cristal roto, que permanece así ya meses, en un elemento de decantación entre aljibes históricos, da una idea del despropósito en el cuidado del detalle, desaparecido hace años junto con la gerencia del castillo. El largo episodio de inacción con la antena ilegal en el castillo menor o la persistente inexistencia del obligado plan director durante casi 30 años, entre otros, son hechos enquistados contrarios a la vigente legislación de patrimonio cultural. Y nadie ha hecho nada en 12 años por solventarlos.

Noticias relacionadas

Porque el castillo de Xàtiva es también su formidable cinturón de murallas, que se extiende hasta abrazar la ciudad antigua. Perfectamente restaurado, podría haber llegado a ser Patrimonio de la Humanidad, como lo es el semejante de la bahía de Kotor en Montenegro. Pero, tras la decidida actuación de restauración en los años 90, hoy muchos tramos de muralla languidecen, con derrumbes, degradados, invadidos por la maleza, cruzados por tendidos eléctricos, o figurando en la lista roja del patrimonio español en peligro de la asociación Hispania Nostra. Si quien tiene que actuar no lo hace, y si quien tiene que exigir, desarrollando una presión con el respaldo de toda la sociedad setabense, no la ejerce efectivamente, o sólo puntualmente dependiendo del color político de la administración de turno, el castillo de Xàtiva continuará en su actual y lamentable decadencia, al albur, además, de los cada vez más frecuentes e intensos temporales de lluvias torrenciales y fuertes vientos, que cortan accesos, hunden muros antiguos y derriban árboles sobre vestigios históricos. n