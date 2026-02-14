La macroplanta solar de Moixent obliga a expropiar 850.000 m2 de suelo y costará 47 millones

La sociedad estatal Acuamed, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha sometido a información pública el anteproyecto de la macroplanta solar programada en Moixent para abaratar el coste del trasvase del Júcar-Vinalopó e incrementar los recursos hídricos destinados a los regantes alicantinos.

Las cifras dan buena cuenta de la magnitud de la actuación, que requiere la expropiación de 853.845 metros cuadrados de suelo no urbanizable junto a la Cañada Real del Río Canyoles y cerca de la A-35 y de las vías del tren. La inversión global prevista asciende a 47,5 millones de euros y contempla el despliegue de 42.448 módulos fotovoltaicos y dos líneas eléctricas subterráneas de evacuación de la energía con unos 21.000 metros de longitud.

Los planes del Gobierno pasan por instalar una planta solar por cada una de las tres estaciones de bombeo que impulsan el agua del trasvase desde el azud de la Marquesa de Cullera hasta Villena. Hace justo un año trascendió el anteproyecto de Llanera de Ranes, donde se baraja una inversión de 34 millones de euros y la expropiación de 70 hectáreas de terrenos en el marco de la misma estrategia. El tercer macroparque solar se proyecta junto a la balsa del Panser, en Llaurí. Todas las intervenciones han despertado la oposición de ayuntamientos, mancomunidades y asociaciones ecologistas y agrarias en sus respectivos términos municipales.

Superficie ocupada por la futura macroplanta solar de Moixent asociada al trasvase Júcar-Vinalopó. / Acuamed

Según expone la memoria de la macroplanta de Moixent para justificar su razón de ser, el bajo nivel de las demandas actuales en relación con la capacidad nominal del trasvase al Vinalopó hace que las tarifas que deben pagar los regantes sean muy elevadas. Un hecho que se ve agravado en los momentos de incremento de los precios de la energía eléctrica, que "afectan directamente al coste de funcionamiento de las impulsiones existentes en el trasvase y, en consecuencia, a la tarifa que la sociedad estatal debería aplicar para mantener la estabilidad financiera de la actuación".

Se espera que la ejecución de las obras previstas en el postrasvase para los próximos años, responsabilidad de la Generalitat, permita incrementar el nivel de demanda del trasvase. "Ello implicará que el reparto de los costes fijos entre un mayor número de m3 trasvasados permita ofertar en ese momento una tarifa más atractiva", incide el documento de Acuamed. Aun así, el precio puede llegar a no ser asumible por el usuario, por lo que se apuesta por reducirlo mediante el uso de energías renovables, con tal de desvincular el coste energético de las fluctuaciones del mercado eléctrico. El ministerio defiende las plantas solares promovidas "por dos aspectos centrales: la transición energética justa y la transición hídrica justa".

Terrenos en los que se proyecta la macroplanta solar de Moixent. / Acuamed

El anteproyecto de Moixent va acompañado de un estudio de impacto ambiental favorable que mantiene que la actuación no afectará a elementos singulares que deban ser conservados ni a suelos con valor natural, dado que su emplazamiento se encuentra "alejado de espacios de la Red Natura 2000", así como del resto de Espacios Naturales protegidos. Tampoco se ocupa Suelo Forestal. La Cañada Real del Río Canyoles se ubica en su tramo más cercano a unos 15 metros del límite del vallado cinegético de 7.905,23 metros del parque solar. La Zona Especial de Protección de Aves (Zepa) de la sierra de Enguera es el espacio protegido más cercano, a 1,2 kilómetros. Eso sí, se admite que el impacto durante la fase de explotación será significativo en un amplio perímetro por la modificación de la percepción del paisaje que conlleva la instalación.

La planta solar colinda por un lado con el Paisaje de Relevancia Regional (PRR) "Hoces del Cabriel, Muelas de Cortés y Macizo del Caroig" y, por el otro, con el PRR "Viñedos de les Alcusses y els Alforins". Este último se verá afectado en una pequeña proporción por el complejo fotovoltaico, en concreto 5,69 ha del mismo invadirán el citado paisaje protegido, que en total tiene una superficie de 15.294 hectáreas. Un impacto por ocupación que el proyecto valora como "no significativo".

Afección a barrancos

El recinto colinda con cinco barrancos, siendo el Barranc de la de la Fos el de mayor relevancia. Los módulos fotovoltaicos deberán respetar la distancia de 50 metros de los barrancos que se establece por ley. La línea de evacuación, que desembocará en la estación de bombeo, también cruzará un total de 9 barrancos, así como el río Canyoles (por perforación horizontal dirigida) y afectará a 36 parcelas. A unos 75 metros al sur del trazado se localiza el yacimiento arqueológico del poblado ibérico de Les Ventes, mientras que a unos 75 metros al norte se halla el Bien de Relevancia Local de la Venta de la Balsa, cuyo estado de conservación está deteriorado, pero que se debe proteger debido a su reconocimiento histórico y cultural. La línea eléctrica discurrirá a un lado de la vía ferroviaria.

En Moixent se contempla instalar cerca de 50.000 paneles solares. / Acuamed

Dado que la planta solar será muy visible y provocará un cambio en el paisaje, el anteproyecto propone una serie de medidas de integración de la actuación dentro del entorno -como las plantaciones de vegetación o el apantallamiento perimetral del parque-, con un presupuesto de 148.448 euros.

Solo en expropiaciones de suelo, el Ministerio de Transición Ecológica prevé gastar 4,4 millones de euros.

La balsa de Moixent vinculada al trasvase Júcar-Vinalopó tiene un volumen útil de 30.000 m3. A ella llegan las aguas bombeadas desde la estación de bombeo Llanera, cuya capacidad es de 43.000 m3. Desde Moixent se bombea el agua hacia la balsa de “San Diego”, si bien esta última no se encuentra operativa, debido a que la capacidad de regulación disponible en la misma es muy baja.