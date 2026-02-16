Los actos del centenario del Mestre Ferrero se retoman con un concierto solidario
El Ayuntamiento de Ontinyent retomó los actos del Centenario del Mestre Ferrero con un concierto en Alcoi, destacando la trayectoria del compositor de música fiestera valenciana
La programación del Centenario del Mestre Ferrero impulsado por el Ayuntamiento de Ontinyent se retomaba esta semana con actos conmemorativos organizados fuera de la ciudad. Así, se organizó un concierto el pasado sábado en el Teatro Calderón de Alcoi organizado por la Sociedad Musical La Pau de Beneixama, un acto conmemorativo con carácter solidario a favor del Hogar Infantil de Alcoi.
Al acto asistieron el regidor de Cultura de Ontinyent, Àlex Borrell; Rafael Soler y Valen Bataller, miembros de la comisión del Centenario; y José Mª Ferrero Silvaje, hijo del maestro, "en una velada que puso en valor la trayectoria de José María Ferrero Pastor como compositor de música fiestera y su influencia en la tradición musical valenciana", según exponen desde el consistorio.
La interpretación musical estuvo a cargo de la Societat Musical La Pau, bajo la dirección de Mario Roig Vila. "El público pudo escuchar varias obras del mismo Ferrero, incluyendo piezas emblemáticas del repertorio festivo vinculadas a su trayectoria y que forman parte esencial de la música de Moros y Cristianos", prosiguen desde el Ayuntamiento.
A su vez, las mismas fuentes municipales apuntan que "el acto tuvo como objetivo destacar el legado del compositor y su contribución decisiva a la evolución de la música fiestera tradicional, especialmente su vinculación histórica con la Filà Marrakesch y su papel en la consolidación de un estilo propio dentro de la música de fiesta".
