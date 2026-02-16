Cambian los cerrojos en la Plaza de Toros de Xàtiva: "No entra nadie sin permiso"

El Ayuntamiento de Xàtiva ha cambiado todos los cerrojos de la Plaza de Toros. Según confirman las fuentes consultadas por Levante-EMV, las llaves estaban en posesión de «demasiadas manos» y no se ejercía un control estricto de la actividad registrada en el inmueble. Así desde el consistorio de la capital de la Costera apuntan a «un accidente grave ocurrido el año pasado» y a «varios actos vandálicos» como los detonantes principales de la situación.

El coso taurino en desuso -y sin mantenimiento- estaba siendo usado por el novillero portugués Joao d’Alva, que está empadronado en Xàtiva y «entrenaba» con el torero José Pacheco ‘El Califa’ en las instalaciones. Diego García, apoderado del diestro portugués, atendió ayer a este diario y confirmó lo sucedido: «Nos han prohibido la entrada y no nos han dado ninguna razón. En noviembre de 2025 aún pudimos usar la plaza, pero hace unas semanas fuimos a entrar y vimos que habían cambiado los cerrojos. Preguntamos y nos dijeron que no podíamos usarla ya». Según García, uno de las causas es la petición de grabación de un reportaje televisivo en el coso: «Yo no había organizado nada, pero me dijeron que yo era el responsable de las llaves, al final se anuló todo. Este tiempo que hemos gastado la plaza hemos limpiado el albero en la medida de nuestras posibilidades. Y, mientras hemos estado nosotros, allí no han habido actos vandálicos».

«Hablamos de unas instalaciones públicas que estaba usando un profesional taurino. Han prohibido por prohibir. Usábamos unos carretones propios. Ahora, nos hemos visto obligados a entrenar en la vía pública. D’Alba empieza la temporada en abril y este año toma alternativa. No hacíamos ningún daño estando allí. Parece que lo único que quiere es acabar con la tauromaquia y con aquellos que la defendemos. Nosotros queremos la plaza más que los del Ayuntamiento, de eso no tengo dudas», expuso el apoderado.

La plaza de toros de Xàtiva, en imágenes / Perales Iborra

Nacho Reig, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Xàtiva, atendió ayer a este diario y confirmó el cambio de criterios: «Es cierto que tenían las llaves y se les permitía entrar. Limpiaron el albero. Pero, cambiamos los cerrojos y hemos constatado que había gente que entró sin autorización. Hubo un accidente y hemos sufrido actos vandálicos. Quiero dejar claro que no tienen nada que ver con los incidentes, no les echamos la culpa de nada, pero hemos decidido que nadie puede entrar en la Plaza sin una autorización expresa. Hemos endurecido el control. Hablamos de un edificio sin uso. Por ejemplo, hay una viga que presenta peligro y está colgando. Y no queremos que haya accidentes. No es un inmueble en condiciones para dejarlo». «La Plaza de Toros es un edificio en obras que no están acabadas, no se puede usar. No tiene seguridad. Eso queremos dejarlo claro. Hemos comprobado que entraba mucha gente y no queremos problemas. Legalmente, no puede entrar nadie. Se ha decidido no hacer concesiones», comentó Reig.

Consultado por el futuro del recinto taurino, el representante del gobierno municipal explicó que hacen falta 3,8 millones de euros para reactivarlo: «Vicente Barrera era vicepresidente de la Generalitat y se le hizo llegar la falta de fondos, no hicieron nada. Si la Generalitat pone el dinero que se necesita se acabarían las obras, luego ya sería cuestión de ver los usos de las instalaciones».

Según apuntan desde el consistorio, el año pasado se registró un accidente que acabó con una persona hospitalizada y una estrella metálica que había en la Plaza ha sido vandalizada.

«Es un vertedero»

Pepe Calatayud, presidente de la peña taurina el Punteret de Xàtiva, dio su versión sobre lo sucedido: «Han usado la Plaza durante este tiempo y no ha habido problemas. Sin embargo, la posible grabación de un reportaje televisivo les sentó muy mal. No quieren que se vea la Plaza de Toros de Xàtiva tal y cómo está ahora, es un vertedero, su estado es deplorable».

Noticias relacionadas

En Xàtiva no hay corridas de toros desde que se hicieran públicos los resultados de un referéndum en 2016 en el que ganó el «no» a este tipo de festejos por una diferencia de 79 votos. La figura de la reina de Fira sí obtuvo el respaldo popular. Y se mantuvo.