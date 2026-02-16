Un centenar de personas participan en la visita guiada con maridaje de la exposición "Tráfico de modas"

El Museo Textil de la Comunitat Valenciana en Ontinyent acogió el pasado sábado una visita guiada con maridaje vinculada a la exposición “Tráfico de Modas”, una propuesta que reunió a un centenar de personas y que tuvo que ampliar el aforo previsto inicialmente ante el alta demanda registrada, destacan desde el consistorio. La actividad combinó cultura, moda y gastronomía. La iniciativa, enmarcada dentro de la programación de dinamización de la exposición, incluyó una visita guiada a cargo de los comisarios Pedrín Herrando y Mª José Villalonga, así como una performance desarrollada por OA Events. El maridaje ofrecido por Bodegas Angosto servía para unir la tradición vitivinícola del territorio y la creatividad vinculada a la moda y al diseño.

La regidora coordinadora del Área de Promoción Económica, Natàlia Enguix, remarcaba que “para nosotros es muy importante promocionar el Museo del Textil, dar a conocer este espacio tan emblemático que tenemos en nuestra ciudad y, sobre todo, que la parte cultural sea una parte fuerte dentro de nuestras políticas”. Según añadía, “el Museo del Textil y exposiciones como esta agrandan nuestra ciudad, nuestras tradiciones y también un sector económico tan importante como es la industria del textil”.

Por su parte, la regidora de Turismo y Museos, Mª José Alhambra, explicaba que “teníamos previsto un aforo para 80 personas, pero ante la alta demanda hemos ampliado hasta 100 plazas. La acogida ha sido un éxito y tenemos que agradecer el trabajo de todas las personas que han colaborado para hacer posible esta actividad”. En este sentido, la regidora incidía en la importancia de continuar impulsando propuestas que permiten vivir las exposiciones desde una perspectiva experiencial.

Ambas regidoras tenían palabras de agradecimiento por la participación del público asistente y ponían en valor la respuesta obtenida, apuntando que “desde el Ayuntamiento de Ontinyent podemos estar orgullosos del trabajo que llevamos a cabo, porque siempre tenemos muy buena respuesta no solo de la gente de Ontinyent sino también de personas de diferentes comarcas, incluso de València, que quieren venir a disfrutar de lo que organizamos y a visitar espacios como el Museo del Textil”.