El Club Ciclista Ontinyent incorpora las secciones de BMX, BTT y los equipos junior y amateur
La entidad deportiva presenta los equipos para la temporada 2026
El Club Ciclista Ontinyent celebró el pasado viernes, 13 de febrero, la presentación oficial de la temporada 2026 en un acto emotivo que reunió autoridades, patrocinadores, técnicos, deportistas y familiares, reflejando el crecimiento imparable de un proyecto deportivo que continúa ganando peso dentro del panorama ciclista.
Uno de los mensajes más destacados de la jornada fue el apoyo firme de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana al Club Ciclista Ontinyent, reconociéndolo cómo uno de los clubes que "más está creciendo a lo largo del territorio valenciano". "Esta confianza refuerza el trabajo que se está realizando desde la entidad y confirma que el proyecto va por el buen camino", remarcan desde el club.
La federación anda junto al club “a por todas”, avalando una estructura deportiva que no para de evolucionar. El club afronta esta nueva temporada con una organización "más completa que nunca", incorporando como grandes novedades las secciones de BMX, BTT, el equipo Junior y el equipo Amateur, que se suman en la Escuela de Ciclismo y al consolidado equipo Cadete. Esta ampliación evidencia la "clara apuesta para ofrecer una formación integral y un recorrido deportivo continuo para que los ciclistas puedan crecer dentro de la misma entidad". La dirección deportiva recae en un equipo técnico de gran nivel. Jordi Gandia lidera las Escuelas, la BTT y los Cadetes junto con José Vallés, Miguel Albuixech, Josep Barberá y Manu Rodenas, formando un bloque profesional centrado tanto en el rendimiento como en los valores. La sección de BMX está dirigida por Pep Blasco, impulsor de esta disciplina en el club, mientras que el equipo Junior cuenta con la experiencia de Elu Mancebo, acompañado por Toni Gómez, José Tomás y Salme.
Durante la presentación, los responsables deportivos remarcaron la participación de los equipos en importantes competiciones autonómicas y nacionales, así como el objetivo de continuar formando deportistas y personas, manteniendo una filosofía basada en el trabajo, la constancia y la pasión por el ciclismo.
Más allá del ámbito deportivo, desde el Club Ciclista Ontinyent se quiere poner en valor la importancia de contar con una entidad de estas características en la comarca. Tener un club grande, estructurado y en constante evolución no solo impulsa el deporte base, sino que también da visibilidad a nuestro territorio dentro del mundo del ciclismo, llevando el nombre de Ontinyent por toda la Comunitat Valenciana y del panorama nacional.
El acto se celebró al Restaurante La Senya, en un espacio cedido por el patrocinador principal Guerola, al cual el club mostró su agradecimiento por el apoyo constante. El acontecimiento contó con la presencia de Kike Gutiérrez, presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana; Emilio Solera, subdelegado de Escuelas; y Ferran Gandia, regidor de Deportes de Ontinyent. También asistió el presidente del club, Paco Sanchis, junto con la junta directiva y los patrocinadores que hacen posible este ambicioso proyecto.
El Club Ciclista Ontinyent continúa así su camino con una idea clara: crecer sin perder la esencia de club, hacer familia y convertir la pasión por la bicicleta en un motor de futuro para las nuevas generaciones. Un club grande, unido y con futuro.
