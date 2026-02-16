Desvíos puntuales del tráfico por las obras en la antigua N-430 entre Canals y l'Alcúdia de Crespins

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, tiene previsto iniciar el próximo lunes 23 de febrero las obras de repavimentación de la antigua N-430 en el término municipal de Canals, incluidas en el contrato de servicios para la conservación y mantenimiento de firmes para el periodo 2024-2027 en la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana.

Los trabajos de repavimentación alcanzan el tramo de la antigua N-430 situado en Canals, entre la glorieta de conexión de esta con la A-7 y el camino del Azagador, límite entre los términos municipales de l’Alcúdia de Crespins y Canals.

La actuación consiste en el recrecido del pavimento y saneamiento de los deterioros existentes en la capa actual, y la reposición de marcas viarias horizontales con la misma configuración existente.

Los trabajos se realizarán por fases, con desvíos de tráfico alternativo puntuales, compatibilizando la ejecución con el mantenimiento del tráfico por la vía afectada en al menos uno de los sentidos y dotando de acceso en la medida de lo posible a las propiedades a las cuales se acceda por caminos adyacentes en la zona de trabajo.

La duración estimada de los trabajos es de un máximo de una semana, previéndose su inicio el 23 de febrero de 2026. Los trabajos se desarrollarán de lunes a jueves de 07:30 h a 19:30 h y los viernes de 07:30 h a 14:00 h, permaneciendo el tramo sin afecciones durante la noche y fines de semana.