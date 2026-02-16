Empate sin goles entre el Atzeneta y el Recambios Colón

El viento afectó a la disputa de la jornada futbolística en la Comunitat Valenciana, pero no afectó a los equipos de la Vall d’Albaida, que pudieron disputar sus encuentros sin problemas. El Atzeneta visitó al Recambios Colón, donde la igualdad se reflejó en el marcador (0-0), al igual que sucedió en el partido disputado en el Estadio Luis Suñer entre el Alzira y el Ontinyent 1931, donde el marcador tampoco se movió (0-0).

La tarde del domingo la abrió el conjunto taronja, que visitó el Estadio Mundial 82. Los de Luis Navarro llegaban con la baja de Antoni en defensa. Se encontraron al conjunto de Jero López, colista, con la necesidad de sumar cuanto antes de tres para salir de la zona baja. No fue un partido de grandes ocasiones, como se refleja en las estadísticas, siendo el Recambios un equipo que suma a lo largo de la temporada 11 empates, aunque sí que dispuso de las ocasiones más claras para lograr el gol. El marcador no se movió a lo largo de los 90 minutos, terminando con el empate a cero. En las filas del conjunto valldalbaidense se produjo el debut de Rubén Saiz, que sumó los primeros minutos. Los locales sumaron un punto insuficiente, pero que les permite seguir a tan solo 6 puntos de la salvación. El Atzeneta, con el punto obtenido, seguirá una semana más con un pequeño colchón de ventaja respecto a la zona roja, midiéndose la próxima jornada al Roda, un equipo también metido en la zona baja de la tabla.

La jornada la cerró el Ontinyent 1931 con su visita al Alzira. Los de Roberto Bas salieron dominando el juego, llegando la primera acción de peligro a los 10 minutos con un testarazo de Juanan que salvó el guardameta. Superado el cuarto de hora se produjo la primera acción de peligro blaugrana, en la cual intervino David Micó para desbaratarla. Vicent Martínez, a la contra, también sumó una buena acción para los blanc-i-negres que atrapó el portero. Los últimos minutos de la primera parte fueron de constantes ataques del Ontinyent 1931, que no pudo finalizar, a excepción de un mano a mano de Vicent Martínez ante el portero, el cual le ganó la partida.

La segunda parte arrancó con susto para los de Roberto Bas, con una mala salida de balón que a punto estuvo de aprovechar el conjunto local. Los contraataques eran el arma que utilizaban los visitantes y Chimo Reig no consiguió ver portería por muy poco. Pedro Sempere, como siempre, tuvo su gran ocasión, pero el portero y el poste se aliaron para negarle el gol. La última del partido fue para el Alzira, con un remate de falta que salvó el guardameta Andreu. Reparto de puntos en el Luis Suñer (0-0). Con 32 puntos en su haber, el Ontinyent está a tan solo 2 puntos de llegar a puestos de playoff, mientras que el Alzira sigue coqueteando con los puestos de peligro.