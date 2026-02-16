El hospital de Xàtiva da un salto en la donación de órganos tras el primer explante en asistolia controlada

El Hospital Universitario Lluís Alcanyís de Xàtiva ha realizado su primer explante en asistolia controlada. Este hito permite multiplicar considerablemente el potencial para obtener donaciones de órganos en el centro sanitario.

Según explican desde del hospital, realizar un explante en asistolia provee de mayor margen de maniobra a los numerosos equipos que intervienen tras un explante, lo que allana el camino para programar y conseguir mayor margen de tiempo de cara a organizar los distintos implantes de los órganos que han de realizarse de forma inmediata en cualquier punto de la geografía.

El Hospital Lluís Alcanyís lleva más de 30 años realizando explantes en la situación de muerte cerebral del donante. Con esta primera experiencia de explante en asistolia controlada, el Hospital mejora su potencial para la obtención de órganos de donantes y contribuye al incremento de donaciones.

Para realizar este tipo de donación deben darse circunstancias especiales como que el paciente lo deje registrado en su documento de voluntades anticipadas por escrito, o bien que su familia, si carece de este documento, acceda a autorizar la donación conociendo la voluntad expresa del donante.

Además, han de concurrir también una serie de situaciones médicas muy específicas que no contraindiquen la donación como una infección, patología tumoral, neurológica grave y otras de diversa índole que se establece de forma general para cualquier tipo de donación que permite el éxito de la misma.

Mantenimiento de los órganos en condiciones óptimas

El explante en asistolia controlada se realiza en el área quirúrgica del Hospital con la activación y participación de diversos equipos quirúrgicos y la participación de una Unidad de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO) que permite el mantenimiento de los órganos en las condiciones óptimas hasta su implantación en el paciente receptor del órgano.

La Comunitat Valenciana cuenta con un programa consolidado de donación en asistolia controlada que opera en todos los hospitales públicos de la red, potenciado por la disponibilidad de equipos de Oxigenación por Membrana Extracorpórea.