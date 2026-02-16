Un joven virtuoso del piano ofrece un recital exclusivo de Chopin en Xàtiva

El pianista Ferran López Carrasquer (València, 2003) ofrecerá el próximo sábado 21 de febrero en la Casa de la Cultura de Xàtiva un recital de piano con un repertorio íntegramente dedicado a Frédéric Chopin. La actuación está prevista a las 17 horas. El acceso es totalmente libre. Colaboran el Ayuntamiento de Xàtiva y la Associació d’Amics de la Costera/Institut d’Estudis Comarcals.

Ferran López es también compositor y director. Continúa su formación en Musical Arts de Madrid con el pianista internacional Josu de Solaun Soto. Ha sido galardonado en varios concursos nacionales e internacionales. Entre ellos destacan el Premio Rosa Sabater al Mejor Pianista Español en el V Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo (2021) y el premio Autonómico de Música de la Comunidad Valenciana del Institut Valencià de la Música en la especialidad de Piano (Generalitat Valenciana, 2021).

Cabe reseñar, asimismo, sus actuaciones en salas de prestigio como el Wiener Saal de Salzburgo, el Royal Albert Hall de Londres, la Philharmonie de París y el Carnegie Hall de Nueva York. Ha debutado con la Joven Orquesta Leonesa, interpretando conciertos de Schumann, Bartók, Falla y Chopin. Fue seleccionado por la Universidad Mozarteum de Salzburgo para participar en los cursos de excelencia para jóvenes pianistas, donde fue el único representante español.

Como compositor, ha estrenado Sonata para piano op. 2, así como otras piezas durante su estancia en Salzburgo. Desde 2023, publica sus trabajos en la editorial Universal Edition. En agosto de 2024 ofreció un concierto en Timișoara (Rumanía) donde interpretó como solista el Concierto para piano y orquesta n.º 1 de Chopin y el Concierto para piano y orquesta n.º 2 de Serguéi Rachmaninov. En 2024 interpretó nuevamente, ahora con la Joven Orquesta Leonesa en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, el Concierto para piano y orquesta n.º 1.

Director de orquesta

En 2025, en julio participó como alumno activo en el curso de piano de la República de San Marino y recibió clases de Cristina Marton-Argerich. En septiembre inició su actividad como director de orquesta, de la mano del maestro Bruno Aprea. Ya ha dirigido el Concierto para piano y orquesta número 1 opus 15 de Johannes Brahms. Y en octubre quedó segundo en el 10th Piano Competition Franz Liszt de Grottamare (Italia).

Ante este recital, Ferran López destaca que «está dedicado íntegramente a la obra de Frédéric Chopin, uno de los compositores más emblemáticos del repertorio pianístico. A través de sus composiciones, elevó el piano a una dimensión poética y emocional sin precedentes, fusionando virtuosismo técnico con una profunda expresión musical. El programa previsto para Xàtiva reúne una selección de piezas que representan la riqueza y la complejidad de su legado».