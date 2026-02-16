La Llibreria La Costera celebra su 50 aniversario con un concurso escolar para fomentar el amor por la lectura

La Llibreria La Costera de Xàtiva celebra este año su 50 aniversario con diversas iniciativas culturales y conmemorativas, entre las que destaca la convocatoria del concurso escolar «Per què m’agrada llegir», dirigido al alumnado de la Costera y de las comarcas vecinas.

Con este certamen, la librería quiere implicar a los centros educativos y a las nuevas generaciones en una celebración que va más allá de la efeméride y que pretende poner en valor la lectura como experiencia personal y como elemento central de la vida cultural. A lo largo de medio siglo, la Llibreria La Costera se ha consolidado como un espacio de referencia para lectores, estudiantes y docentes, y como un agente activo en la promoción del libro y de la cultura en Xàtiva y su comarca.

El concurso invita a los escolares a expresar, a través del dibujo o de la escritura, qué representa para ellos la lectura y qué lugar ocupan los libros en su vida cotidiana. La iniciativa busca reforzar el vínculo entre escuela y lectura, y reconocer la importancia del hábito lector en la formación personal y académica de los jóvenes.

Esta convocatoria se inscribe dentro del programa de actos con el que la Llibreria La Costera conmemora sus cincuenta años de actividad. Además del concurso, la librería prepara diversas acciones culturales y publicaciones conmemorativas que quieren recordar su trayectoria y su papel como punto de encuentro cultural de diversas generaciones de lectores.

La entrega de los premios del concurso tendrá lugar en un acto cultural que se dará a conocer próximamente y que formará parte de las celebraciones del cincuentenario. La iniciativa pretende ser también un reconocimiento al papel de los centros educativos y del profesorado en la transmisión del gusto por la lectura y en la formación de nuevos lectores.