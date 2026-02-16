"Mari o Tere quieren tu piso" : vuelven los carteles especulativos de compraventa a Ontinyent

El mercado inmobiliario vive una dinámica de grandes precios. Boyante. Inflacionista. El alza de los alquileres impulsada por la alta demanda y la inflación -así como la revalorización de las propiedades- ha causado que en algunas ciudades se hayan visto algunas prácticas dudosas por parte de empresas inmobiliarias. "Necesito comprar", "compro casa", "pago al contado" o mensajes similares aparecen de forma reiterada en los municipios, muchas gente escritos como si fueran de compradores no profesionales y repartidos de forma masiva. Las peticiones suelen estar acompañadas con nombres neutros -como Tere y Mari- y un número de teléfono. La sorpresa viene al llamar, ya que en el otro lado puede estar un comercial de una firma inmobiliaria.

Esta situación se ha visto de forma reiterada en los últimos tiempos en poblaciones de las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés. Y, recientemente, ha vuelto a ocurrir en Ontinyent. Así lo denuncian desde el grupo político de Esquerra Unida, exponiendo que han vuelto a identificar "la aparición de carteles vinculados a posibles prácticas de especulación inmobiliaria". Tres meses después de que denunciaran este escenario, la formación política vuelve a alertar "de la presencia de estos anuncios, ahora sin ninguna identificación, en varios puntos del municipio, especialmente en los barrios del Llombo y Sant Josep". "Estos carteles anuncian la compra inmediata de viviendas y se asocian a veces a dinámicas especulativas que aprovechan situaciones de vulnerabilidad económica", exponen.

Según señala la formación, "no se trata de hechos aislados, sino de un modelo que concibe la vivienda como un bien de mercado destinado a obtener beneficios rápidos, en lugar de garantizarlo como un derecho fundamental. En un momento crítico con la vivienda donde los precios han aumentado, tanto de alquiler como de compra, la proliferación de estas prácticas contribuye a incrementar la presión sobre los precios, favorece la acumulación de inmuebles en manos de intermediarios y dificulta todavía más el acceso a una vivienda digna, especialmente entre jóvenes y familias trabajadoras".

A su vez, desde la organización se indica que han detectado que "el mismo número de teléfono y formatos de carteles aparecen periódicamente en diferentes municipios del territorio valenciano —como València, Sagunt, Castelló o Algemesí, entre otros— y que coinciden con otros anuncios similares localizados meses atrás".

El coordinador local, Jose Carlos Torró, comentan que los pueblos “no pueden convertirse en espacios de oportunidad para fondos e intermediarios mientras la ciudadanía tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda”. En este sentido, señala que, "según datos del portal inmobiliario Idealista, actualmente no hay oferta de alquiler en el municipio por menos de 500 euros mensuales, una cifra que se aproxima a mitad del salario mínimo interprofesional bruto".

"Esquerra Unida Ontinyent insta también el Ayuntamiento a actuar ante esta situación y a estudiar medidas para combatir estas prácticas y proteger el parque residencial local", declaran. Finalmente, la formación "hace un llamamiento a la ciudadanía para que esté alerta ante estos carteles, colaboro en su retirada y denuncio cualquier posible práctica abusiva".

Consideran que "la defensa del derecho a la vivienda es una tarea colectiva imprescindible para proteger el tejido social y evitar que el municipio quedo sometido a intereses especulativos", apostillan.