El Olímpic gana a l'Olleria en un partido en el que acabó con diez por la expulsión de Mullor

El CD Olímpic de Xàtiva se impuso este domingo por 3-1 a l’Olleria CF en el encuentro correspondiente a la jornada 21 de la Lliga Comunitat disputado en el campo municipal La Murta, en un partido que los locales encarrilaron tras el descanso y supieron gestionar pese a jugar más de media hora en inferioridad numérica.

El conjunto setabense dominó territorialmente la primera mitad, con mayor posesión de balón, aunque sin generar excesivas ocasiones claras de gol. El premio llegó en el minuto 30, cuando Sergio Mullor adelantó al Olímpic, resultado con el que se alcanzó el descanso tras un periodo con pocas llegadas por parte de ambos equipos.

Tras la reanudación, el Olímpic dio un paso adelante y logró ampliar la ventaja en el minuto 66 con el tanto de Víctor Atienza. Sin embargo, el desarrollo del encuentro se complicó poco antes, en el minuto 63, con la expulsión de Mullor por doble tarjeta amarilla, lo que obligó al equipo a reajustar su planteamiento para afrontar el tramo final con diez jugadores.

L’Olleria aprovechó la situación para recortar distancias en el minuto 72 mediante Rubén Pallarés y trató de acercarse en el marcador, pero el conjunto local supo sostener el resultado y explotar las transiciones ofensivas. Ya en el minuto 89, nuevamente Víctor Atienza anotó el tercer gol que sentenció definitivamente el partido.

Al término del choque, el entrenador José Rueda explicó que el objetivo principal era lograr la victoria: “Hemos conseguido lo que queríamos, que eran sobre todo los tres puntos”. El técnico señaló que la primera parte estuvo controlada, aunque con pocas ocasiones: “La primera parte la hemos tenido muy controlada, con mucha posesión, pero sin tener prácticamente opciones claras”. Rueda añadió que la expulsión condicionó el desarrollo del encuentro: “Esa segunda amarilla con Mullor ha cambiado un poco los esquemas del partido que teníamos en mente”, aunque destacó la reacción del equipo: “El equipo ha sabido reaccionar y a la contra le hemos hecho mucho daño”.

El entrenador subrayó también el esfuerzo colectivo en el tramo final: “El equipo ha tenido que saber sufrir, sobre todo la última media hora”, y quiso “destacar el trabajo de todo el equipo, tanto el que ha salido en el once inicial como el de la segunda parte”. En relación con la gestión física de la plantilla, indicó que la semana había sido atípica y que se controlaron los minutos pensando en los próximos compromisos: “Estamos llevando a milímetros el minutaje… necesitamos la ayuda de todos”.

En el descanso del partido, el club inició una iniciativa de reconocimiento a sus socios. En esta ocasión se rindió homenaje a Luis Aniento Company, quien recibió junto a sus hermanos y hermana un cuadro con un montaje fotográfico en recuerdo de su padre, también socio de la entidad.

El club ha informado de que la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha fijado para el próximo miércoles, a las 20:30 horas en La Murta, el encuentro de la eliminatoria de La Nostra Copa frente al Alberic. El partido estaba previsto inicialmente para la semana anterior, pero fue aplazado debido a la situación meteorológica.

Noticias relacionadas

Partido Benigànim suspendido

El partido entre el Benigànim CF y el Novelda Unión CF previsto para el sábado por la tarde en el campo municipal de los de la Vall d'Albaida fue suspendido por la alerta meteorológica por viento. La federación valenciana de fútbol había suspendido todos los partidos de esa jornada en la Comunitat Valenciana por la alerta de viento decretada.