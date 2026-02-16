El recuerdo de Laia mantiene viva la lucha contra el síndrome de Kars tras su pérdida
La fundación con el nombre de la niña está preparando su propio equipo para participar en los legendarios 20 km de Bruselas, mientras en l'Alcúdia de Crespins se organiza la II Marcha enfocada a recaudar fondos para la investigación de una cura
La terrible noticia de la pérdida de Laia Velasco Garrigós a los dos años de edad no ha detenido lucha contra la enfermedad ultra-rara que padecía la niña. La asociación que sus padres constituyeron a principios de 2025 para impulsar la investigación del síndrome de Kars, con 50 casos registrados en todo el mundo, mantiene más fuerte que nunca el compromiso de remover cielo y tierra para encontrar una cura que ayude a otros niños, con la memoria de la pequeña siempre presente.
Por un lado, en l'Alcúdia de Crespins -pueblo natal del padre de Laia, Pablo Garrigós- se ha organizado para el 3 de mayo la II Marcha Solidaria Cure Kars–Laia Foundation. El año pasado, el evento fue un éxito de participación que movilizó a los vecinos de la localidad y logró recaudar 16.000 euros para la investigación la enfermedad iniciada por el Instituto Carlos III.
Desde el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins han mostrado su apoyo a la caminata con el objetivo de que dicha investigación continúe dando pasos hacia adelante. Los interesados pueden colaborar de diversas formas:
- Donaciones por bizum con el código: 13405.
- A través de transferencia bancaria: Beneficiario: Delegación Cure KARS – Laia Foundation IBAN: ES82 2100 4129 2122 0017 2505 BIC: CAIXESBBXXX – CAIXABANK
- Con un patrocinio, enviando logotipos y datos fiscales (certificado de deducción) a marxasolidaria@curekars.org.
Por otra parte, la fundación está preparando su propio equipo para participar en los legendarios 20 km de Bruselas -también en mayo- y ha hecho un llamamiento a todo aquel que quiera apoyar la causa. "Únete al equipo de Cure KARS y corre con nosotros para crear conciencia sobre enfermedades raras y traer esperanza para encontrar una cura", señala el mensaje difundido por los promotores, dirigido tanto a corredores experimentados como a aficionados. Puede encontrarse más información en los perfiles sociales de Cure Kars Foundation. "Juntos, vamos a hacer avanzar la investigación", reza el lema de la entidad.
